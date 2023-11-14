BSH Türkiye, startup'lara kapılarını açıyor

Yenilikçiliği işinin merkezine alan BSH Türkiye, Pacesetter Network ile startup ekosistemini büyütüyor. Günün yenilikçi teknolojileriyle donatılmış üretici çözümlere sahip startup’lar, program kapsamında, şirket ile iş birliği fırsatı yakalarken çözümlerini grubun dünya çapındaki ağına da taşıyabilecekler.

BSH Türkiye, startup ekosistemini Pacesetter Network programıyla genişletmeye hazırlanıyor. Fikir ve prototip aşamasını tamamlamış startup’lara şirket ile ortak projelerde yer alma fırsatı sunan program, aralarında Türkiye, Hindistan Singapur, Fas, Güney Afrika gibi 130 ülkeyi barındıran Gelişen Pazarlar Bölgesi’nin de kapılarını açıyor.

Herhangi bir alan, konu ya da sektör ayrımı gözetilmeden tüm başvurulara açık olan Pacesetter Network, Türkiye’den çıkacak yeni fikirlerin şirketin gücüyle dünyaya açılabilmesini sağlayacak. İş birliği potansiyeline göre ele alınacak projeler, çözümün şirket içerisinde nasıl uygulanabileceği çerçevesinde değerlendirilecek.

“İşimizin kalbinde ‘merak’ var”

BSH Gelişen Pazarlar Bölgesi CEO’su Gökhan Sığın, Pacesetter Network programının vizyonu ve amacı hakkında şunları söyledi: "BSH Türkiye olarak dışarıdaki iş yapış modellerine ve inovatif yaklaşımlara daima açık olmak gerektiğine inanıyoruz. İşimizin kalbinde ‘merak’ var ve bu merakı canlı tutmak, işimizde karşımıza çıkabilecek sorunları tanımlamamız ve çözmemiz için gerekli olan girişimleri bulmamıza yardımcı oluyor. Pacesetter Network, işte bu merakımızı ortaya koyan bir program. Sektöre özgü sınırlamalar olmaksızın, farklı alanlarda özel geliştirmeler yapan ve hızlı çözümler sunabilen startup’ları iş ortağımız olarak bünyemize taşımayı hedefliyoruz. Dünyanın mucize bekleme yeri olmadığını biliyor; beklemek yerine açık fikirlilikle keşfe çıkıyoruz. Türkiye’den çıkacak iyi fikirlerin, yenilikçi startup’ların BSH Türkiye desteğiyle Gelişen Pazarlar Bölgesi’ne ulaşması hem şirketimiz hem de ülkemiz adına önemli bir değer oluşturacaktır.”

BSH startup’ları keşfe çıkıyor

Yapılan açıklamaya göre, şirket içerisinde yenilikçi startup’lar ve onlarla geliştirilecek iş birliklerine odaklanacak bir ekip oluşturuldu. Pacesetter Network program başvurularını da değerlendirecek olan ekip, farklı departmanların ihtiyaçlarına hitap edebilen ve bu doğrultuda inovatif çözümler getiren startup’ları ilgili birimlerle tanıştıracak. Sürekli bir sorgulama ve keşfetme ruhuyla objektif ve meraklı bir şekilde piyasayı araştırmakla görevlendirilen ekip, farklı perspektifler sunabilecek startup’larla buluşmaya odaklanacak.

Şirketin Pacesetter Network programına başvuracak startup’ların çözümlerinin pazarda kullanılıyor ya da kullanılmaya hazır durumda olması bekleniyor. İlgili startup ekibinin şirket içerisinde farklı takımlarla çalışabilecek deneyime ve profesyonel derecede İngilizce çalışma yetkinliğine sahip olması gerekiyor. Program kapsamında startup’lara yatırım ve benzeri destekler yer almıyor.

Pacesetter Network program başvuruları, [email protected] adresine e-posta yoluyla gerçekleştiriliyor. Başvuruların aşağıdaki bilgilerle beraber yapılması bekleniyor.

Startup’ın ismi (Websitesi, Sosyal medya hesaplarının linkleri ile birlikte)

1 cümle ile çözümün özeti

Tanıtıcı sunum (Pitch deck)

Sektör

Çözümün kullanıldığı ülke ya da ülkeler

Teknolojik alan (analitik, AI, perakende teknolojileri, e-ticaret, IoT, )

Kuruluş tarihi (ay/yıl)

Çalışan kişi sayısı

Referans şirketler

En son çıkılan yatırım turu ve alınan yatırım

Çözümün BSH’de nasıl uygulanabileceğine dair kısa bir açıklama