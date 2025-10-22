BTK Başkanı Karagözoğlu: 'Gençlerin teknolojiyi üretme konusundaki potansiyeli bize umut veriyor'

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Gençlerin teknolojiyi üretme konusundaki potansiyeli ve enerjisi bizlere her zaman umut veriyor" dedi.

Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Türkiye’nin bilgi güvenliği alanındaki bilimsel ve endüstriyel çalışmalarının paylaşılması, üniversite-kamu-endüstri iş birliğinin geliştirilmesi, toplumun bilgilendirilmesi, bilim adamları, araştırmacılar ve sektördeki uygulayıcılar arasında bilgi alışverişinin sağlanması amacıyla Ankara’da 18. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Üstün Hizmet Ödülleri programı gerçekleştirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Konferans Salonu’nda düzenlenen programda konuşan BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, BTK olarak siber güvenlik alanında dijital geleceği daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, "Siber güvenlik alanında başarılı olmak için önemli bir güç. Nitelikli bir insan kaynağımızın olması, bizim bu konuda da övünçle ve kıvançla bahsettiğimiz bir oluşumumuz var. Bu oluşumun adı BTK Akademi. Kurumumuz çatısı altında BTK Akademi bünyesinde yapılan programlar, alanında uzman iç eğitimlerimizin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, uluslararası ve diğer paydaşlarımızın iş birliği ve katkılarıyla sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde ihtiyaç duyan herkese ulaşıyor. Bu noktada Türkiye’nin dijital geleceğini inşa etme vizyonuyla yola çıkan ve 2 buçuk milyon kullanıcıyı aşmış durumdaki BTK Akademi ile bu sayıda gencimize yapay zeka, kodlama, programlama, yazılım konularında hem merkez kampüsümüzde yüz yüze hem de buradaki eğitimlere ulaşamayanlar için online olarak ücretsiz eğitimler sunuyoruz. Türkiye yüzyılı vizyonu ile gençlerimizi geleceğin dijital dünyasına en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda BTK Akademi’nin tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sunmaya başladığını belirtmek isterim. Bu eğitimler arasında özellikle yapay zeka eğitimleri öne çıkıyor. Uzman eğitimlerimizle yapay zekada en güncel gelişmeleri yakından takip ediyor ve Türkiye’nin yapay zeka ekosistemine öncülük etmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gençlerin bilgiye duyduğu merak her zaman umut veriyor"

Gençlerin teknolojiye olan merakını daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini ve gençlerin teknolojiye olan merakının geleceğe ışık olduğunu vurgulayan Karagözoğlu, "Gençlerin teknolojiyi üretme konusundaki potansiyeli ve enerjisi bizlere her zaman umut veriyor. Ancak bu potansiyelin gerçek anlamda değer üretir hale gelmesi için sürekli bir öğrenme çabası, kararlı bir gelişim arzusu ve disiplinli bir çalışma gerekiyor. Kendinizi daima geliştirin, yeni teknolojilere açık olun, dünyayı takip edin ama aynı zamanda kendi ülkenizin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmayı ihmal etmeyin. Bizler bu anlamlı yolculuğunuzda her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Akademisyenlerimizin bilgi birikimi, sektörümüzün pratik tecrübesi ve kamu kurumlarımızın düzenleyici vizyonu ile bu konferansta çıkacak her fikrin ülkemizin dijital geleceğine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Bu tür buluşmaların sadece bugün için değil, geleceğimiz için de büyük bir anlam taşıdığına inanıyorum" dedi.

Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Bilgi Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alkan katıldı.