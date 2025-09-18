BTK'dan gençlere sertifikalı 10 yeni yapay zeka eğitimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK Akademi’nin eğitim içeriklerini genişletmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye’nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hizmete sunulan eğitim portalı BTK Akademi’nin yeni eğitimleri vatandaşların hizmetine sunduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, BTK Akadem’nin herkes için eşit ve ücretsiz eğitim vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Türkiye’nin yerli ve milli en büyük çevrim içi eğitim platformu olan BTK Akademi, vatandaşlarımıza tamamen ücretsiz ve sertifikalı 10 yeni eğitim daha sundu" dedi.

Yazılımdan siber güvenliğe, dijital içerik üretiminden yapay zekaya kadar pek çok güncel başlığı kapsayan yeni eğitimlerin alanında uzman eğitmenler tarafından hazırlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Vatandaşlarımız artık Yapay Zeka Hukuku, Yapay Zeka ile Görsel Sentez, Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı, RNN Yinelemeli Sinir Ağları, Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları, Unity Oyun Geliştirme Motoru, Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri, Zararlı Yazılım Analizi, Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma ve Adli Bilişime Giriş eğitimlerinden ücretsiz yararlanabilecek. Bu programlarla yapay zekadan oyun geliştirmeye, siber güvenlikten adli bilişime kadar farklı alanlarda bilgi ve becerilerini artırabilecekler. Eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, sertifika sahibi olarak bu kazanımlarını belgeleme imkanına kavuşacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yeni eğitimlerin detaylarına ilişkin de bilgi verdi. Yapay Zeka Hukuku eğitimi ile yapay zeka teknolojilerinin hukuki boyutunun ele alındığını belirten Uraloğlu, Eğitim, veri güvenliği, fikri mülkiyet ve sorumluluk hukuku gibi konularda kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Katılımcılar, yapay zeka tabanlı projelerde karşılaşılabilecek hukuki riskleri öngörme ve yönetme becerisi kazanacak" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, Yapay Zeka ile Görsel Sentez eğitiminde ise metinden görsel üretim tekniklerini, parametre yönetimini ve özgün proje geliştirme yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, "Bir diğer yapay zeka kapsamında başlattığımız eğitim ise Araştırmada Üretken Yapay Zeka Kullanımı. Bu eğitimimizle de başta öğrenciler ve araştırmacılar olmak üzere üretken yapay zeka araçlarının araştırma süreçlerine nasıl entegre edildiğini anlatıyoruz" dedi.

RNN Yinelemeli Sinir Ağları eğitiminin ise katılımcılara doğal dil işleme ve zaman serisi verileri üzerinde model geliştirme yetkinliğini kazandırmayı amaçladığını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar için PictoBlox ile Yapay Zeka Uygulamaları eğitimimiz ile çocuklara yapay zeka kavramlarını eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde tanıtıyoruz. Eğitim, söz konusu platform ile yüz tanıma, ses tanıma ve temel yapay zeka projeleri geliştirme fırsatı sunuyor. Unity Oyun Geliştirme Motoru eğitimimiz de oyun geliştirme dünyasına adım atmak isteyenler için tasarlandı. Eğitimimiz, Unity’nin temel özelliklerini, oyun mekaniği tasarımını ve etkileşimli öğeler geliştirmeyi uygulamalı olarak öğretiyor."

Uraloğlu ayrıca Python ile Topluluk Öğrenmesi Pratikleri ile makine öğrenmesinde topluluk yöntemlerinin uygulamalı olarak öğretildiğini, katılımcıların farklı veri setleri üzerinde modellerin performansını ölçüp iyileştirmeyi deneyimleyebileceğini söyledi. Siber güvenliğe ilgi duyanlar için de Zararlı Yazılım Analizi eğitiminin hayata geçirildiğini kaydeden Uraloğlu, eğitimde zararlı yazılımları tespit etme, analiz etme ve etkisiz hale getirme süreçlerinin hem teorik hem de uygulamalı olarak işlendiğini bildirdi. Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğitim materyallerini daha ilgi çekici hale getirmek isteyenlere yönelik tasarladığımız Articulate Storyline 360 ile Etkileşimli İçerik Oluşturma eğitimi, söz konusu programın temel özelliklerini öğretiyor. Katılımcılar, interaktif sunumlar ve eğitim modülleri hazırlayarak kendi projelerini hayata geçirebilecek. Adli Bilişim eğitimi ise dijital verilerin hukuki inceleme süreçlerini, delil toplama yöntemlerini ve temel kavramları tanıtıyor."

BTK Akademi eğitim portalının kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyon 750 bine ulaştı

BTK Akademi eğitim portalının bugün itibarıyla kayıtlı kullanıcı sayısının 2 milyon 750 bine ulaştığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, portalın haftalık görüntülenme sayısının ise 465 bin 219 olduğunu kaydetti. Kullanıcı istatistiklerinin artarak devam ettiğini kaydeden Uraloğlu, BTK Akademi’ye her hafta yaklaşık 6 bin 500 yeni kullanıcı katıldığının altını çizerek, "BTK Akademi çevrim içi eğitim portalında Kişisel Gelişim, Sistem, Yazılım, Kariyer Yolu, Regülasyon, Güvenli İnternet, Tasarım, K12, Yapay Zeka ve İşletme Dünyası olmak üzere 10 ana kategori altında 283 konu başlığında toplam 146 bin dakika çevrimiçi eğitim bulunuyordu. Yeni eklenen eğitimlerle birlikte BTK Akademi 12 ana kategoride 324 konu başlığıyla toplam 165 bin 187 dakika eğitim sunuyor" dedi.

"BTK Akademi’nin mobil uygulaması 100 bin kullanıcı tarafından indirildi"

BTK Akademi eğitim portalına her noktadan erişim sağlanması ve eğitimlere kesintisiz devam edilebilmesi amacıyla BTK Akademi mobil uygulamasını kullanıma açtıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Kullanıcılar tek dokunuş ile mekan kısıtlaması olmaksızın BTK Akademi tarafından sunulan bütün eğitimlere ulaşabiliyor. Mobil uygulamamızı bugüne kadar 100 bin kullanıcı indirdi" ifadelerini kullandı.

"60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitimi verdik"

BTK Akademi ile düzenlenen yüz yüze eğitimlerdeki amaçlarının online platformda yakalanan ivmeyi pekiştirmek olduğunun altını çizen Uraloğlu, "Böylece yazılım alanında kendini geliştirmek isteyen ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerimizi bilişim ekosistemine aktif öğrenenler olarak dahil edip, yazılım yeteneklerini keşfetmeyi ve bu alandaki yeterliklerini profesyoneller rehberliğinde geliştirmeyi de hedefliyoruz. Şu ana kadar 60 ilde 307 eğitim başlığında 11 bin 371 öğrenciye sınıf eğitimi verdik. 25 ilde ise 89 eğitim başlığında üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara istihdama ve uygulamaya yönelik atölye eğitimleri düzenledik. Eğitimlerin yanında düzenlemiş olduğumuz etkinliklerle sektörün ileri gelenleri ile öğrencileri buluşturuyoruz" dedi.