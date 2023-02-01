Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), halk oylaması ile gerçekleştirilen StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi 2022 Ödülleri kapsamında ‘Yılın Kuluçka Merkezi’ seçildi.

Kuluçka merkezlerinin verilerinden oluşturduğu endeksle dünyada otorite kabul edilen UBI Global tarafından geçen hafta ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), ödül almaya devam ediyor. BTM, önceki gün de StartupCentrum tarafından düzenlenen ve halk oylamasıyla belirlenen ‘Girişimcilik Ekosistemi 2022 Ödülleri’ kapsamında ‘Yılın Kuluçka Merkezi’ ödülünün sahibi oldu.

Rapor Ödülleri ve Halk Oylaması Ödülleri olmak üzere iki farklı başlıkta değerlendirilen ‘StartupCentrum Girişimcilik Ekosistemi 2022 Ödülleri’, halk oylaması tarafından belirlendi. Halk oylaması sonucunda BTM ‘Yılın Kuluçka Merkezi’ seçildi. Böylece BTM’nin kamuoyu tarafından bilinirliğinin ne kadar yüksek olduğu da tescillendi. Aynı halk oylamasında İstanbul Ticaret Odası da girişimcilik ekosistemine katkılarından dolayı “Yılın Ticaret Odası” ödülünün sahibi oldu.

Hem gurur hem sorumluluk

2022 yılının yıldız girişimleri ve ekosistem oyuncularının yarıştığı oylamada ise 22 farklı kategoride toplam 185 bin 790 oy kullanıldı. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen Rapor Ödülleri (Veriye dayalı ödül) başlığında ise yılın en aktif yatırımcıları, ‘StartupCentrum 2022 Türkiye Startup Ekosistemi Yatırım Raporu’ verilerine göre belli oldu.

Ödüller İstanbul’da düzenlenen gece ile sahiplerine verildi. Ödül gecesinde konuşan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, “BTM olarak iki hafta üst üste ödül aldık. Geçen hafta dünyaca otorite olarak kabul edilen UBI Global tarafından ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçilmiştik. Bu hafta da ülkemizde bu konuda çok büyük katkılar sunan StartupCentrum tarafından ‘Yılın Kuluçka Merkezi’ olarak seçilmek ayrıca bir gurur vesilesi. Üstelik bu ödülün halk oylaması ile gelmesi ayrıca bir onur kaynağı. Bu ödüller bize gurur verdiği kadar sorumluluğumuzu da artırıyor. Bu sorumluluğu buradaki ekip arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Bu bilinç ve sorumlulukla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğimizi de vurgulamak isterim. Oylarıyla bizi ‘Yılın Kuluçka Merkezi’ seçen herkese, teşekkürlerimi sunuyorum. Daha nice güzel başarılara” dedi.