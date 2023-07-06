BTM'de yeni başvuru dönemi başladı

Bugüne kadar 7 bin 600’den fazla girişimciye destek olan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yeni başvuru dönemini başlattı. Başvurular 31 Temmuz’a kadar BTM’nin internet sitesi btm.istanbul üzerinden yapılabilecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 6 yıl önce girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), yılın ikinci çağrı dönemini başlattı. Yenilikçi bir iş fikri olup bununla ilgili ürün veya ürün çıktılarına sahip olan girişimciler Ön Kuluçka programına, şirket sahibi ve satış yapmış girişimciler Kuluçka programına, ikinci veya üçüncü tur yatırım arayışında olan girişimciler ise Post Kuluçka programına 31 Temmuz Pazartesi gününe kadar BTM’nin web sitesi btm.istanbul adresinden başvurabilecek. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeyi sürdürüyor.

Tüm destekler ücretsiz

BTM’de eğitim, seminer, birebir danışmanlık, ortak çalışma alanları, uyku odası, oyun odası, ücretsiz çay, kahve, çorba, özel toplantı odaları, ses yalıtımlı toplantı kabinleri gibi birçok nitelikli hizmeti girişimcilere tamamen ücretsiz olarak sunuyor. 7/24 açık olan ve dünyada ilk defa bir ticaret odası tarafından kurulan startup merkezi olma özelliğini taşıyan BTM’de girişimcilere ayrıca yatırımcı eşleştirmeleri ve mentorluk gibi destekler de veriliyor. İstanbul’un merkezinde, Fulya’da konumlanan BTM Yerleşkesi, Mecidiyeköy ve Beşiktaş’a 5 dakikalık mesafede bulunuyor ve girişimcilere servis imkânı da sunuyor.

Dünyanın ilk 5’inde

Yapılan açıklamaya göre, girişimcilik ekosisteminde oluşturduğu değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar’ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından da bu yıl ‘Dünyanın En İyi 5 Kuluçka Merkezinden Biri’ seçildi. UBI Global, 90 ülkeden 2 bine yakın startup merkezinin verileri ile oluşturulan endekse göre bu sıralamayı belirliyor. Böylece BTM dünyadaki birçok kuluçka merkezinin ulaşmak istediği nihai noktaya 6 yıl gibi kısa bir sürede erişme başarısını gösterdi.