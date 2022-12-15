BTM'den girişimcilere çağrı

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi, yenilikçi iş fikrini hayata geçirmek isteyenler için yılın son yeni yılın ilk çağrı dönemini başlattı. Aynı zamanda Mucit Girişimci için de çağrıya çıkan BTM, her iki program için de 30 Ocak’a kadar başvuruları kabul edecek.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), 6’ncı yaşını kutlayacağı 2023 yılı için ilk çağrı dönemini 9 Aralık’ta başlattı. Fikirlerinin hayat bulmasını isteyen girişimciler 30 Ocak’a kadar BTM’ye başvuruda bulunabilecek. BTM, 1 Aralık’ta da Mucit Girişimci programı için çağrı dönemine start verdi. Mucit Girişimci programına katılmak isteyen girişimciler de yine 30 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kurulan BTM, 13 Aralık’ta da Yatırımcı Hızlandırma Programı için başvuruları toplamaya başlayacak. Yatırımcı Hızlandırma Programı’na katılmak isteyen yatırımcıların için son başvuru tarihi ise 9 Ocak. Gerek girişimciler ve gerekse yatırımcılar için çıkılan çağrıların başvuruları btm.istanbul adresinden yapılabilecek.

2022 rekorlar yılı oldu

İçinde bulunduğumuz yılı rekor girişimci, rekor yatırımcı ve rekor yatırım tutarı ile kapatmaya hazırlandıklarını söyleyen BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, yeni yılda yeni rekorlar kırmak için yola çıktıklarını dile getirdi. BTM’nin önce İstanbul’un en önemli startup merkezi olmasını hedeflediklerini belirten Elbaşı, “Bu hedefimize ulaştığımızı görüyorum. İlerleyen yıllarda ise dünyadaki en önemli startup merkezlerinden biri haline gelmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana BTM programlarına 15 bin girişimci başvurdu. Bu zamana kadar 6 bin 800 girişimci ve 3 bin 700 girişime destek verildi. 2022 yılı çağrı döneminde 2010 girişimci başvuru sayısı ile bu zamana kadarki en yüksek başvuru sayısına ulaşıldı. BTM’nin hizmet vermeye başladığı 2017 yılında girişimlerinin toplam değerlemesi 3 milyon 480 bin TL iken 5 yıl içinde bu rakam 506 katına çıkarak 1 milyar 761 milyon 324 bin 950 TL’ye ulaştı. BTM girişimcilerinin bugüne kadar yaptığı toplam satış miktarı ise 97 milyon 380 bin TL’yi buldu.