BTM'ye başvurular 28 Ocak'a uzatıldı

Dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer alan BTM, yeni yılın ilk dönemi için başlattığı çağrı dönemini gelen talepler doğrultusunda 28 Ocak tarihine kadar uzattı.

İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan ve dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezinden biri seçilen Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) yeni yılın ilk dönemi için başvuru süresini 28 Ocak 2024 Pazar gününe kadar uzattı. Ön Kuluçka, Kuluçka ve Post Kuluçka programlarına yapılacak başvurular BTM’nin web sitesi btm.istanbul adresi üzerinden yapılabiliyor. Fikir aşamasındaki girişimcilere yönelik oluşturulan BTM Kamp ise yıl boyunca başvuru kabul etmeyi sürdürüyor.

Girişimcilere sayısız destek veriyor

BTM’deki programlar kapsamında; eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, yatırımcı karşısında sunum yapılan demo day etkinliklerinde yer alma, 7/24 ofis ve ortak çalışma alanı kullanma olanağı, birebir danışmanlık gibi hizmetler girişimcilere ücretsiz olarak sunuluyor. Girişimler yatırım aşamasında İTO bünyesindeki 81 meslek komitesine sunum yapabiliyor. İstanbul’un merkezinde, Fulya’da konumlanan BTM Yerleşkesine ulaşım için girişimcilere Mecidiyeköy’den servis olanağı da sunuluyor.

Girişimcilik ekosisteminde oluşturduğu değerle bugüne kadar çok sayıda ödül alan BTM, girişimcilik ekosisteminin Oscar’ı olarak kabul edilen UBI Global tarafından hazırlanan endekste geçen yıl dünyanın en iyi 5 kuluçka merkezi arasında yer almıştı.