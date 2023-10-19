BTSO Akademi'de 'Enflasyon Muhasebesi' eğitimine büyük ilgi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iş dünyasının uzun bir süredir talepleri arasında bulunan ‘enflasyon muhasebesi’ konusunda harekete geçerek, ‘tebliğ taslağı’ yayınladı. Firmaların gerçek bilançoları ile vergilendirilmesi konusunda başlatılan bu önemli çalışmayı değerlendiren Prof. Dr. Aydın Karapınar, “Ekonomi alanında son dönemde atılan en önemli adımlardan biri. Gerçek karların ve bilançoların ortaya çıkmasıyla yeni yatırımların da yolu açılacak.” dedi.

BTSO Akademi, iş dünyasını ilgilendiren güncel konularda düzenlediği eğitimlerle firmalara rehberlik etmeyi sürdürüyor. Yüksek enflasyon nedeniyle son dönemde iş dünyası temsilcilerinin öncelikli talepleri arasında bulunan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca tebliğ taslağı hazırlanarak sektör görüşüne sunulan ‘enflasyon muhasebesi’ uygulamasına ilişkin BTSO Akademi çerçevesinde önemli bir eğitim düzenlendi. BTSO Ana Hizmet Binası’nda Prof. Dr. Aydın Karapınar’ın sunumuyla gerçekleşen yaklaşık 8 saatlik eğitimi 500’ü aşkın kişi takip etti. Karapınar, eğitimde enflasyonun finansal tablolara etkilerinden enflasyon düzeltmesi uygulaması için gereken ön hazırlıklara, gelir tablosu ve bilanço kalemlerinin düzeltilmesinden karşılaştırmalı düzeltilmiş tabloların hazırlanmasına kadar iş dünyası ve muhasebe meslek mensuplarına geniş bilgiler sundu.

“Yüksek enflasyon kurumsal yatırımcının önündeki en büyük engel”

Prof. Dr. Aydın Karapınar, enflasyon muhasebesi konusunda firmaları ve meslek mensuplarını bilgilendirmek için düzenlenen eğitim dolayısıyla BTSO’ya teşekkür etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ‘Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı’nın hazırlandığı bilgisini veren Karapınar, “Enflasyon muhasebesi gelecek mi gelmeyecek mi diye iş dünyası ve meslek mensupları uzun zamandır bir merak içindeydi. Bunun sonucunda da çok önemli bir gelişme yaşandı ve tebliğ taslağı çıktı. Türkiye’nin uzun bir süredir enflasyon macerası var. Bu macera, son birkaç yılda biraz daha önem kazandı. Yüksek enflasyon, özellikle kurumsal yatırımcının önünde engel olarak duruyordu. Türkiye şimdi enflasyon muhasebesi uygulaması ile önemli bir adım atıyor.” dedi.

Enflasyon muhasebesi ile birlikte yatırımcının önünün açılacağını vurgulayan Prof. Dr. Karapınar, konuşmasına şöyle devam etti: “Finansal rakamlar daha güvenilir ve etkin olacak. Bununla birlikte dünya ile karşılaştırılabilir hale gelecek. Bu çerçevede enflasyon muhasebesine geçiş ve tebliğ taslağı sanayicilerimiz ve iş insanlarımız için çok önemli bir gelişme. BTSO Akademi çerçevesinde düzenlenen eğitimde bu gelişmenin uygulamacılara etkilerini tüm yönleriyle ele aldık. Enflasyon uzun bir süre vergileme rejimini çok yakından etkilemişti. Bundan sonra gerçek bilançolar ortaya çıkacak ve gerçek bir tablo üzerinden vergileme olacak. Bu, son zamanlarda ekonomi tarafında atılan en önemli adımlardan biri. Yabancı yatırımcı, Türkiye’deki şirket bilançolarını diğer ülkelerle kıyaslamakta zorluklar yaşıyordu. Düzenlemenin hayata geçmesiyle artık kar marjları ve bilançolarla ilgili raporlar, mukayese edilebilir duruma gelecek. Bu uygulama yeni yatırımların da yolunu açacak. Dolayısıyla Türkiye, bu adımla birlikte artık üst ligde yerini alacak.”