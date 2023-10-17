BTSO'dan 55 Bin Üyesine 'Enflasyonla Mücadeleye' Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın enflasyonla mücadele kapsamında yaptığı indirim çağrısına Bursa iş dünyasından tam destek geldi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Kalkınma hedeflerimizin önündeki en büyük engel yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıdır. Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da 55 bin üyemizi, enflasyonla mücadeleye destek vermeye davet ediyorum.” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay yaptığı değerlendirmede, ticaretin önündeki engellerin arttığı ve sektörlerin hareket kabiliyetinin sınırlandığı bir dönemde, üretim dinamiklerini korumanın, istihdama katkı sağlamanın ve ihracat yapmanın her zamankinden daha değerli hale geldiğini söyledi. Büyük bölümü uluslararası nedenlere dayanan belirsizliklere ve muhtemel risklere rağmen, Bursa iş dünyasının cesur ve fedâkar bir tutumla, üretimin sürdürülebilirliği, ticaretin devamlılığı ve istihdamın korunması için büyük çaba sarf ettiğini dile getiren Başkan Burkay, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığının Türkiye ekonomisin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu ifade etti.

Firmaların öz kaynaklarını eriten yüksek enflasyonun, aynı zamanda yüksek finansman maliyetleri, gelir dağılımı dengesizliği, yatırım ve büyüme gibi temel dinamiklerin tamamının üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu belirten Başkan İbrahim Burkay, enflasyonla mücadelenin ancak topyekün bir hareketle başarıya ulaşacağını dile getirdi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, şunları kaydetti: “Bursa iş dünyasının her zorlukta olduğu gibi enflasyonla mücadelede de birlik ve dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Bu kapsamda 55 bin üyemizi, enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için harekete geçmeye davet ediyorum. Üretim bandının ilk aşamasından nihai tüketiciye kadar, tedarik zincirinin her halkasında bulunan firmalarımızın da katkısıyla Türkiye’yi yüksek enflasyon, yüksek faiz kıskacından hep birlikte çıkaracak, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız.”