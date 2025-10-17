BTSO'dan Birleşik Arap Emirlikleri ile gıda ticaretine büyük destek

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gıda ve tarım sektöründe yeni iş fırsatları oluşturmak amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai şehrinden gelen ticaret heyetini üyeleriyle buluşturdu. BTSO’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ve gün boyu süren etkinlikte, UR-GE proje üyesi firmalar, Dubai’nin önde gelen gıda toptancıları ve zincir market temsilcileriyle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

BTSO, ihracat odaklı faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. BAE Ankara Büyükelçiliği tarafından oluşturulan Gıda Sektörü Alım Heyeti, Bursa’da düzenlenen ikili iş görüşmeleri etkinliğinde BTSO üyeleri ile bir araya geldi. BAE Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri ve BAE Franchise Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Noor Altamimi’nin de eşlik ettiği ticaret heyetini, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener ve Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit ile Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi Başkanı Burhan Sayılgan karşıladı. Gün boyu devam eden etkinlikte, Bursalı firmalar yoğun görüşmeler gerçekleştirilirken, yeni iş birliklerinin de temelleri atıldı.

"Ticaret hacmi 20 Milyar doları aştı"

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türkiye ile BAE arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağların her geçen gün güçlendiğini belirterek, 2023 yılında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması’nın (CEPA) ikili ticarete yeni bir ivme kazandırdığını ifade etti. 2024 yılında ticaret hacminin 20 milyar doları aştığını kaydeden Şener, "Bu yılın ilk yarısında Türkiye’nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ancak her iki ülkenin sahip olduğu yüksek potansiyeli düşündüğümüzde bu seviyeyi yeterli görmüyoruz. Hedefimiz, önümüzdeki 5 yıl içinde ikili ticaret hacmimizi 40 milyar dolar seviyesine taşımak" diye konuştu.

"Gıda sektöründe stratejik bir öneme sahibiz"

Cüneyt Şener, konuşmasında gıda ve tarım sektörlerinin de işbirliği açısından stratejik fırsatlar sunduğuna dikkat çekti. Bursa’nın tarımsal kaynakları, bereketli ovası, modern üretim altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Türkiye’nin tarım ve gıda sektöründe lider şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Şener, "Bursa’da gıda sanayisinin her alanında faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin 500 üretici firma bulunuyor. Satış ve toplu tüketim işletmeleriyle bu sayı 30 bine yaklaşıyor. Bursa, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya’daki kilit pazarlara 3,5 saatlik uçuş mesafesiyle lojistik açıdan stratejik bir konuma sahip" dedi.

"Bursa önemli organizasyonlara hazırlanıyor"

Cüneyt Şener, BTSO olarak Küresel Fuar Acentesi, Ticari Safari, yeni nesil fuar organizasyonları, UR-GE projeleri, alım heyetleri ve sektörel ticaret heyetleri gibi çalışmalarla firmaları dünya pazarlarına taşımaya devam ettiklerini söyledi. Şener, "Gelecek hafta gıda ve tarım alanında birbirinden değerli etkinlikler düzenleyeceğiz. 22 Ekim’de Bursa Business School’da Uludağ Gıda Zirvesi’ni gerçekleştireceğiz. Ardından 23-25 Ekim tarihlerinde Bursa Food Point ve Turfood Horeca Fuarları, Bursa Fuar Merkezi’nde yapılacak. Bu organizasyonlarda Birleşik Arap Emirlikleri’nden değerli iş insanlarını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız" şeklinde konuştu.

"Yeni fırsatlar oluşturmayı hedefliyoruz"

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, Bursa’nın tarihi dokusu ile modern sanayi ve tarımını birleştiren yapısından övgüyle bahsederek, "Bugün, güzel Bursa şehrinde sizlerle olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 2024’teki verimli ziyaretin devamı olan bu program, iki ülke arasındaki ticaret köprülerini güçlendirecek" dedi.

BAE ile BTSO arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Al Dhaheri, "Bu buluşma, Büyükelçiliğimiz ile BTSO’nun yapıcı iş birliğinin bir sonucu. Amacımız, tarım ve gıda sektörlerinde yeni fırsatlar oluşturmak" diye konuştu.

"Türkiye, sürdürülebilir gıda için büyük potansiyel sunuyor"

Gıda güvenliğinin ortak bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Büyükelçi, "Türkiye’nin modern tarım ve gıda sanayisindeki tecrübesi, bölgede sürdürülebilir bir gıda sistemi kurmak için büyük bir potansiyel sunuyor. Akıllı tarım teknolojileri, su kaynaklarının yönetimi ve gıda tedarik zincirlerini güçlendirme alanlarında bilgi paylaşımına ve ortak yatırımlara kararlıyız" şeklinde konuştu.

Al Dhaheri, "Bizi sıcak bir şekilde karşılayan ve bu özel organizasyonu düzenleyen BTSO’ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum. İki dost ülke arasındaki iş birliğini güçlendiren tüm katılımcılara şükranlarımı iletiyorum" dedi.

Büyükelçi, BAE ve Türkiye’nin ortak tarım yatırımlarıyla bölgede daha güçlü bir gıda sistemi inşa edileceğine inandığını da sözlerine ekledi.

"BTSO sayesinde yeni kapılar açılıyor"

Etkinliğe katılan firmalar da memnuniyetini ifade etti. Aslım Meyve Sebze Firması ortağı Eşref Caner Toplan, BTSO tarafından düzenlenen ikili iş görüşmelerinin Bursa’daki firmalara büyük fayda sağladığını belirterek, "Bu buluşmalar bize daha fazla ihracat yapma imkânı sunuyor. BTSO’ya bu organizasyon için teşekkür ediyoruz" dedi.

Ağırlıklı olarak Avrupa pazarında faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Toplan, Birleşik Arap Emirlikleri pazarına henüz girmediklerini ve bu nedenle görüşmelerden büyük heyecan duyduklarını söyledi. Toplan, "BAE’den çok önemli firmalar bu görüşmelere katıldı. Bu organizasyonun bize ve sektöre çok faydalı olacağına inanıyoruz. Girmek istediğimiz bir pazara BTSO sayesinde bir kapı açıldığı için çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"İhracat bağlantılarımızda BTSO’nun büyük payı var"

Meyve suyu ve içecek üretimi yapan Makam İçecek firması temsilcisi Mesut Şişman, Körfez bölgesinden gelen çok değerli firmalarla verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Şişman, "Görüşmelerimiz oldukça verimli geçti. Bu buluşmaların sonucunda önemli ticari birliktelikler oluşturacağımıza inanıyorum" dedi.

Bu tür organizasyonalrın sürekli yapılmasının büyük fayda sağlayacağını vurgulayan Şişman, "Firmamız BTSO üyesi ve Oda’nın UR-GE projelerinde yer alıyoruz. İhracat bağlantılarımızın yüzde 60’ı bu sayede gerçekleşti. BTSO, bizlere çok önemli imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu kıymetli buluşma için de Odamıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Verimli görüşmeler yaptık"

Bozacılar Gıda firması temsilcisi Burçin Bulurman da BTSO’nun Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen firmalarla ticari ilişkileri geliştirmek için iyi bir organizasyon yaptığını belirterek, "Burada doğrudan ve bire bir görüşmelerle anlık geri dönüşler alabiliyoruz" dedi.

İçecek sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade eden Bulurman, daha önce BAE pazarından gelen bir talebin bu görüşmelerde yeniden gündeme geldiğini kaydetti. Burçin Bulurman, "Bu talep doğrultusunda gerçekleşen buluşmamızın olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyoruz. Odamıza sunduğu imkanlar için teşekkür ediyorum" dedi.