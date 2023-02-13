BTSO'dan deprem bölgesine 'Konteyner Kent' seferberliği

Bursa iş dünyası, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarmak için tek yürek oldu. Depremin ilk saatlerinden itibaren harekete geçerek, Bursa Valiliği liderliğinde ve Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde kriz masası oluşturan BTSO, 52 bini aşkın üyesiyle depremzedelerin ihtiyaçları çerçevesinde bölgeye 561 yardım trı gönderdi. Bölgeye yönelik gıda ve sıcak yemek desteği için çalışmalarını sürdüren BTSO, iş dünyasının katkılarıyla ayrıca deprem bölgesine bin konteynerlik kent kurulması için harekete geçti.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, depremzedeler için tüm imkânlarını seferber etmeyi sürdürüyor. Merkezi Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından acil yardım çalışmalarını başlatan BTSO, 6 Şubat’tan bu yana 180 tır su ve gıda, 89 tır battaniye ve çadır, 76 tır kışlık giysi ve bot, 23 tır ısıtıcı ve soba, 15 tır mutfak ekipmanı, 4 tır uyku tulumu, 12 tır çocuk bezi ve mama, 15 tır medikal ve hijyen ürünü, 12 yakıt tankeri, 15 tır jeneratör ve 120 iş makinesi olmak üzere deprem bölgesine toplam 561 yardım tırı ulaştırdı.

BTSO öncülüğünde ‘Afet Bölgeleri Destek ve Koordinasyon Toplantısı’ Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. BTSO komite, meclis ve konsey üyelerinin yoğun katılım sağladığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın örnek girişimcilere ve hayırseverlikte yarışan iş insanlarına sahip bir şehir olduğunu söyledi. Depremin ilk gününden itibaren meclis ve komite üyelerinin üstün bir gayretle yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilediğini ifade eden Burkay, “Yardım kampanyamızı başlattıktan sonra destek olmak isteyen üyelerimizden binlerce telefon aldık. Herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için büyük çaba gösterdi. İhtiyaç duyulan yardım malzemeleri, desteklerinizle bir haftadır aralıksız olarak afet bölgelerine gönderilmeye devam ediyor. Depremle ve soğuk havayla mücadele eden kardeşlerimiz için seferberlik şuuruyla başlattığımız yardım kampanyamız çerçevesinde iş makinelerinden, lojistiğe; gıdadan, barınma ihtiyaçlarına kadar 561 yardım tırını iş dünyası temsilcilerimizin destekleriyle afet bölgelerine gönderdik.” dedi.

BTSO Konteyner Kent için çalışma başlattı

Başkan Burkay, BTSO olarak üyelerimizin destekleriyle depremden etkilenen vatandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere “Konteyner kent” projesi başlattıklarını söyledi. İş dünyası temsilcilerini kampanyaya destek vermeye davet eden Başkan İbrahim Burkay, “Ülke olarak tarihin en büyük deprem felaketlerinden birine maruz kalmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Dünyada eşine rastlanmayacak, ardı ardına meydana gelen 2 büyük deprem ne yazık ki 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu. Bursa iş dünyası olarak bizler de depremin yaşandığı ilk günden itibaren tüm üyelerimizle birlikte depremin açtığı yaraları sarmak için seferberlik başlattık. Şu anda bölgedeki en önemli ihtiyaçlardan biri barınma. Evleri yıkılan, hasar gören binlerce aile var. Bu ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere konteyner kent projemizin de startını verdik.” ifadelerini kullandı.

İş dünyasının destekleri ile bölgeye bin konteyner evin yer alacağı kenti kurmayı hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, “21 metrekare genişliğinde, eşyalı ve özel yalıtımlı olacak her bir konteyner evin bedeli 80 bin lira. Konteyner kenti, kış şartlarında afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçları için önemli bir çözüm oluşturacak. İş dünyası temsilcilerimizin bağışları ile en kısa sürede bu projemizi tamamlamayı hedefliyoruz. Bu büyük afette var gücümüzle depremzedelerin yanında olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Gıda ve sıcak yemek desteği

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa iş dünyasının katkılarıyla bölgeye gıda kolisi ve sıcak yemek desteği de verileceğini sürdürdüklerini ifade ederek, “Bu noktada çalışma grupları oluşturduk. Tüm komite ve konseylerimiz bu çalışma gruplarının içerisinde yer alıyor. Bölgede günlük sahra mutfaklar kurulmuş vaziyette. Bizim mutlaka bölgeye gıda yardımlarını ulaştırmamız gerekiyor. İş dünyası temsilcilerimizin destekleriyle yardımlarımızı inşallah bölgeye en hızlı ve koordineli bir şekilde ileteceğiz. Bursa iş dünyası olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen görevi fazlasıyla yerine getireceğimize inanıyorum. Tüm üyelerimize katkıları ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Bursa iş dünyasının deprem anından itibaren BTSO önderliğinde gönüllülük seferberliği başlattığını belirterek, desteklerinden dolayı tüm iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.