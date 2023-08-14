BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi, yeni dönemin ilk toplantısını sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdi. İş dünyası, akademisyenler ve kamu kurumları ile sektörün geleceğine yönelik önemli konu başlıklarını ele aldıklarını belirten Konsey Başkanı Burhan Sayılgan, “Sektörün birlikte hareket etme kültürünü güçlendirmek istiyoruz.” dedi.

BTSO Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi üyeleri, istişare toplantısında bir araya geldi. Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Batmaz, BTSO bünyesinde 2013 yılında kurulan sektörel konseylerin ilk günden bu yana yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Kentteki tüm paydaşları aynı çatı altında buluşturan Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi’nin ortaya koyduğu eylem planlarıyla son derece stratejik bir sektör olan gıda alanında faaliyet gösteren firmalara rehberlik ettiğini belirten Batmaz, “Konseyimiz sektörün küresel rekabetçiliğini artırmak adına da faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile hayata geçirdiğimiz UR-GE projelerimiz, alım heyeti organizasyonlarımız ve yurt dışı pazarlama faaliyetlerimiz firmalarımıza önemli kazanımlar sağladı.” diye konuştu.

“Gıda ve tarımda yol haritasını çizmek istiyoruz”

Gıda ve Paketli Ürünler Konsey Başkanı Burhan Sayılgan, “Bursa’ya örnek olabilecek bir gıda eylem planı üzerinde çalışıyoruz. UR-GE çalışmalarımızda alım heyeti organizasyonlarımız da devam edecek. Geçen yıl yaptığımız alım heyeti organizasyonu 60 ülkeden 200 yabancı alıcının katılımıyla gerçekleşti. Bu yıl hedefimiz bu rakamların üzerine çıkmak. Bir bütün halinde çalışmalar yürüterek ülkemize ve dünyaya örnek olabilecek projelere imza atmayı düşünüyoruz. Gıda ve tarımda yol haritasını çizmek istiyoruz. BTSO olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda kamu ve üniversiteler ile işbirliğinin önemini vurguluyoruz. Gıda ve tarım konusuyla ilgili kamu kurumlarımızın değerli müdürleri de aramızdalar. Ayrıca, konseyimizde bu alanda deneyimli isimler bulunuyor. Konsey yapılanmamızın sektörümüzün gelişimine çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa’nın nebati üretimde büyük bir başarı göstererek 6. sırada olduğunu vurguladı. Aygül, 2022 yılında 6,2 milyon tona yakın nebati üretimin gerçekleştiğini sözlerine ekledi. Bursa İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, gıda sektöründe sağlıklı beslenme ve obezite konusuna dikkat çekti. Sağlıksız gıdaların tüketilmesinin önüne geçerek insanları bilgilendirmenin en önemli husus olduğunu ifade ederek başta BTSO olmak üzere sektörün diğer paydaşlarıyla bir araya gelerek bu konuda da işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek ise müdürlük olarak BTSO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren sektörel konseylerin yapacağı çalışmalara her zaman destek olacaklarını söyledi.

Gıda ve Paketli Ürünler Konseyi üyeleri programda fikir alışverişinde bulunarak, sektörün beklenti ve önerilerini masaya yatırma fırsatı yakaladı.