BTSO inşaat sektörü temsilcileri WOC Fuarı'nda

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık, sektörleri dünyadaki marka fuar organizasyonlarıyla buluşturmaya devam ediyor. İnşaat sektörü temsilcilerinin yer alığı 40 kişilik BTSO heyeti, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen World of Concrete (WOC) Fuarı’nı ziyaret etti. Firmalar, dünyanın en büyük inşaat fuarında sektördeki yeni gelişmeleri inceleme fırsatı yakaladı.

Bursalı inşaat sektörü temsilcileri KFA Fuarcılık organizasyonuyla yarım asırlık geçmişe sahip WOC Fuarı’nda incelemelerde bulundu. 34 ülkeden bin 300’den fazla şirketin 700 bin metrekarelik açık ve kapalı sergi alanında stant açtığı fuarda, 20’ye yakın Türk firma da yer aldı. 22-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen organizasyon, özellikle beton makina ve ekipmanları uzmanlığına sahip ilk ve en büyük fuar konumunda. Bursalı sektör temsilcileri de sektörün kalbinin attığı en önemli buluşmada, inşaat sektöründe kullanılan en son teknoloji ve donanımları inceleme imkanı buldu.

“Fuarın sektöre önemli katkısı var”

BTSO Meclis Üyesi ve aynı zamanda İMSİAD Başkanı Şeref Demir, BTSO organizasyonuyla önemli bir fuar programında yer aldıklarını söyledi. İnşaat sektöründeki teknoloji odaklı gelişmelerin her geçen sene artığını hatırlatan Demir, “Fuarlar firmaların vizyonuna ve gelecek hedeflerine destek olan önemli organizasyonlardır. WOC Fuarı da sektörün marka buluşmalarından birisi. Bu fuar bizlere önemli bir vizyon kattı. Özellikle sektördeki yeni gelişmeleri bizzat inceleme fırsatı yakaladık. WOC, inşaat sektöründe büyük firmaların iştirak ettiği geniş çaplı bir fuar. KFA Fuarcılık organizasyon noktasında önemli bir tecrübeye kavuştu. Firmalarımızın dünyaya açılmasına katkı sağlayan faaliyetlerden dolayı Odamıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Sektör temsilcisi İsmail Aktaş, 27 yıldır Bursa’da konut ve ticaret alanları üretimi ile satışı gerçekleştirdiklerini söyledi. Daha önce sektöre yönelik birçok fuarı ziyaret ettiğini fakat WOC Fuarı’nı ilk defa ziyaret ettiğini belirten Aktaş, “İnşaat sektöründe inanılmaz bir değişim ve dönüşüm var. ABD’de bunu bizzat gördük. Birçok firma ile iş görüşmesi gerçekleştirdim. Türkiye’ye döndüğümüzdeki buradaki temasların iş ortaklıklarına döneceğine inanıyorum. Sektörümüzdeki en büyük mesele nitelikli istihdam. Özellikle inşaat alanında dünyada insan faktörünün az, makine faktörünün yoğun olduğu bir sistem oluşuyor. Türkiye’de bu noktada önemli gelişmeler var.” ifadelerini kullandı.

“Verimli bir fuarı geride bıraktık”

BTSO 25. Meslek Komitesi Başkanı ve sektör temsilcisi Bekir Bayramoğlu, ABD’ye ilk defa geldiğini belirterek, “Fuarda inşaat sektöründe gelinen noktayı bizzat görme şansı bulduk. KFA Fuarcılık ile ilk defa fuar programına katıldım. Organizasyondan memnunuz. Bundan sonra da KFA Fuarcılıkla birlikte farklı organizasyonlara katılmaya gayret göstereceğim.” dedi.

BTSO’ya teşekkür

Sektör temsilcisi İsa Vuruci ise fuarın kalitesi ve katılımcı portföyü ile etkileyici bir kimliğe sahip olduğunu belirterek, “Çok verimli bir fuarı geride bırakıyoruz. İnşaat sektörü çok farklı meslek gruplarının yer aldığı geniş bir alan. Dünyada bu denli sektör çeşitliliğinin olduğu çok az alan var. Bizim hedefimiz sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek. Bu yüzden WOC Fuarı’ndayız. Organizasyondan dolayı BTSO’ya teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.