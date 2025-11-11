BTSO'nun Cezayir'deki B2B etkinliğine rekor katılım

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik UR-GE projeleri kapsamında Cezayir’de düzenlenen B2B etkinliğine iki gün boyunca 700’ü aşkın Cezayirli sektör temsilcisi katıldı. Ticaret Bakanlığı destekleri ile gerçekleşen ve UR-GE üyesi 61 firmanın yer aldığı etkinlik, Cezayir’de bugüne kadar tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde yapılmış en geniş katılımlı B2B organizasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye bebek ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 50’den fazlasını gerçekleştiren Bursalı firmalar, BTSO’nun UR-GE projeleri kapsamında Afrika’nın yükselen pazarı Cezayir’de yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirdi. Geniş katılımla başkent Cezayir’de düzenlenen programa BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit ile birlikte UR-GE üyesi 61 firmadan 105 temsilci katıldı. İki gün süren B2B organizasyonunda 61 Bursalı firma, 700’ü aşkın Cezayirli firma ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Türk ürünlerinin fiyat, kalite ve marka algısı ile Cezayir’de öne çıktığını ifade eden sektör temsilcileri gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması durumunda iki ülke ticaretinin katlanacağını vurguladı.

"Cezayir’de ses getiren bir program oldu"

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, BTSO öncülüğünde iki UR-GE projesi kapsamında 61 firma ve 105 katılımcıyla Cezayir’de bulunduklarını belirtti. Şenyurt, "Ticaretimizi geliştirmek ve sektöre katkı sağlamak amacıyla buradayız. Etkinliğe 700’den fazla müşteri katıldı. Bu görüşmelerde iş birlikleri ve ortaklık fırsatları değerlendiriliyor. Oldukça verimli bir program olduğuna inanıyoruz." dedi. Şenyurt, programa Türkiye’nin Cezayir Büyükelçisinin de katıldığını hatırlatarak, "Cezayir’den önemli iş insanlarının yer aldığı bu etkinlik, ülkede ciddi bir ses getirdi. Bu temasların devamında güzel iş birliklerinin ortaya çıkacağına inanıyoruz. Ticaret Bakanlığımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Gerçekten başarılı bir B2B organizasyonu oldu." ifadelerini kullandı.

"Başarının altında dostluk ve dayanışma var"

BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit, UR-GE projeleri kapsamında 19’uncu yurt dışı pazarlama faaliyetini Cezayir’de gerçekleştirdiklerini belirterek, "Burada B2B etkinliğimizi de gerçekleştirdik. Üyelerimizle Cezayirli iş insanlarını bir araya getirdik. 700’den fazla ziyaretçiyi ağırladık. Üyelerimiz son derece memnun, güzel siparişler alıyoruz ve geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. Bebek ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kümelendiği Vişne Caddesi’nin en önemli özelliğinin sıkı bağlarla kurulan dostluklar ve dayanışma olduğunu dile getiren Bayezit, "Rekabetten ziyade bu arkadaşlık ve işbirliği ön planda olduğu için başarılar doğal olarak ortaya çıkıyor. BTSO’ya ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afrika ülkeleri geleceğin ticaret alanı

BTSO Meclis Üyesi Mesut Okyay, Cezayir’in Türkiye için önemli ve potansiyel taşıyan pazarlardan biri olduğunu belirtti. Okyay, "Cezayir, uzun süredir ticaret yaptığımız bir ülke olmasına rağmen son dönemde ticarette bir düşüş gözlemleniyor. Bu nedenle bölgeye gelerek müşterilerle yüz yüze görüşmek, mağaza ziyaretleri gerçekleştirmek ticarete yeniden hareketlilik kazandıracaktır. Bu çalışmalar sektörümüze önemli katkı sağlayacak." dedi. Afrika ülkelerinin geleceğin ticaret alanı olduğunu vurgulayan Okyay, "Hedef pazarlarımızın genç nüfuslu ve çocuklu ülkeler olması gerekiyor. Bu açıdan Batı Afrika, Fas, Tunus, Cezayir, Libya ve hatta Mısır bizim için büyük önem taşıyor. Bu bölgeleri değerlendirmemiz lazım. Sahraaltı Afrika’ya inmekte de büyük fayda görüyorum. Afrika ülkelerini geleceğin ticaret alanı olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı. BTSO’nun sektöre öncülük ettiğini dile getiren Okyay, "Odamızın desteğiyle sektör olarak neredeyse ayak basmadığımız ülke kalmadı. Bu başarı, BTSO’nun sektöre dokunuşunun bir sonucudur. UR-GE projelerini kurgulayan ve destekleyen Bakanlığımıza ve BTSO yönetimine teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gümrük Sorunları Çözülürse Potansiyel Büyük

BTSO 31. Meslek Komitesi Başkanı Asım Malkoç, Cezayir’de gerçekleştirilen organizasyonun genel anlamda başarılı geçtiğini belirterek, "Bazı gümrük problemleri olmasına rağmen Cezayir tarafının ilgisi oldukça yüksek. Etkinlik doğru bir dönemde yapıldı, gelecekte hayırlı iş birliklerine vesile olacağına inanıyorum." dedi. Cezayir’in Türkiye için uygun bir pazar olduğunu vurgulayan Malkoç, "Yaklaşık 50 milyon nüfusa sahip bu ülkede hazır giyim ve Türk ürünleri öne çıkıyor. Cezayir halkı Türk ürünlerine olumlu bakıyor, kaliteli buluyor ve ayrı bir konumda tutuyor. Ticaretimizi ve pazar payımızı artırmak için buradayız. Genel ilgi ve iş insanlarının yaklaşımı son derece olumluydu. Gümrük, nakliye ve transfer konularındaki bazı sorunlar çözüldüğü takdirde ticari ilişkiler çok daha iyi bir noktaya gelecektir." ifadelerini kullandı.

Türk Ürünleri Kalitesi ile Cezayir’de Avantajlı

BTSO 5. Komite Üyesi Fatma Ayyıldız, Afrika’nın Türkiye için önemli bir pazar olduğunu belirterek, "Gana’nın ardından kalabalık bir heyetle Cezayir’deyiz. Burada çok sayıda firma ile görüşmeler yaptık. Görüşmeler oldukça verimli geçti ve olumlu dönüşlerin olacağı bir ortam var." dedi. Ayyıldız, Türk ürünlerinin ürün kalitesi açısından Cezayir pazarında avantajlı olduğunu ancak bazı gümrük sorunlarının ticareti zorlaştırdığını ifade ederek, "Ürünler kaliteli ancak gümrükle ilgili bazı sıkıntılar mevcut. Bu sorunlar aşıldığı takdirde Cezayir ve genel olarak Afrika bölgesi Türk firmaları için çok önemli bir pazar haline gelebilir" değerlendirmesinde bulundu. Desteklerinden dolayı Ticaret Bakanlığı’na teşekkür eden Ayyıldız, "Bu tür organizasyonlar özellikle KOBİ’lerin gelişimi açısından büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Sadece Başkent Cezayir Değil Diğer Şehirlerden de Ziyaretçiler Geldi

BTSO UR-GE Üyesi Faysal Nacar, Cezayir’de gerçekleştirilen organizasyonun oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Çok güzel bir organizasyon oldu, nitelikli firmalarla katıldık. Katılımcılar son derece memnun kaldı. İyi müşterilerle ve geniş bir portföyle tanışma fırsatı bulduk." dedi. Nacar, programın ticari anlamda da olumlu sonuçlar doğuracağına inandığını ifade ederek, "Daha önce Cezayir’le ufak tefek ticaretimiz vardı, bu etkinlik sonrası çok daha iyi olacağına inanıyorum. Sadece başkent Cezayir’den değil, diğer şehirlerden de katılımcıların gelmesi programın kapsamını ve etkisini artırdı." diye konuştu.

Etkinliğin Ticarete Büyük Katkısı Olacak

UR-GE Üyesi Ercan Hacıoğulları 30-35 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek Cezayirli müşterilere hizmet vermek amacıyla etkinliğe katıldıklarını ifade etti. Cezayir’in önemli müşteri potansiyeline sahip bir pazar olduğunu vurgulayan Hacıoğulları, "Kargo konusunda bazı problemler yaşıyoruz ancak burada firmalarla yüz yüze görüşme ve ziyaret etme imkânı bulduk. Bu sektör için çok değerli bir deneyim oldu. Buradaki program gelecekteki ticari ilişkiler açısından da önemli bir avantaj sağlayacaktır. Sektör şu anda ince bir çizgiden geçiyor. Bu tarz desteklerle bu zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizle diyaloglarımızın daha da artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Necmi Erdem Aslan da Cezayir’in firmaları için yeni bir pazar olduğunu belirterek, etkinliğe gösteriden ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti. UR-GE üyesi Ayşe Pehlivan ise Cezayir’de ciddi bir potansiyel olduğunu, birçok firma ile kontak kurduklarını belirtti.

Öte yandan programın ikinci gününde BEKSİAD ve Cezayir Tekstil ve Deri Birliği arasında iyi niyet anlaşması imzalandı. Protokole BEKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayezit ve Cezayir Tekstil ve Deri Birliği Başkanı Belhadj Tebbakh imza attı.