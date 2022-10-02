BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: 'İş dünyamızın demokrasi şöleninde kazanan Bursa oldu'

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, oda seçimlerine katılımın 12 bini aştığını belirterek, “Üyelerimiz, isimlerin değil, projelerin etrafında bütünleşti. Bu demokrasi şöleninin kazananı Bursa oldu” dedi.

BTSO’nun meslek komiteleri ve meclis üyesi seçimleri tamamlandı. Oda üyeleri toplam 70 meslek komitesinde önümüzdeki 4 yıl için kendilerini temsil edecek isimleri belirledi. Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Meslek komitesi seçimlerimizi 133 yıllık köklü bir çınar olan odamızın kültürüne ve geleneğine yakışır bir şekilde tamamladık. Toplamda 12 binden fazla üyemiz sandık başına gitti. 70 meslek komitemizin 50’sinden fazlasında tek liste oluştu. Üyelerimiz, isimlerin değil, kente değer katan projelerin etrafında bütünleşti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı bugünkü seçkin konumuna taşıyan ve güçlü kılan temel unsur, birlik ve dayanışma içindeki hareket olgusudur” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın yeni vizyonu

Küresel ekonomide önemli bir dönüşüm sürecinin yaşandığını, Bursa’nın da son yıllarda BTSO liderliğinde hayata geçirilen projelerle kabuk değiştirmeye başladığını belirten Burkay, “Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olan BTSO, üretimden ticarete, istihdamdan ihracata kadar her alanda ve her üyeye dokunan projelerin merkezi haline geldi. Odamız, meslek komitelerimiz ve meclis üyelerimizle sektörlerinin sorunları için çözüm üreten bir hüviyet kazandı. Daha önce oda ne iş yapar diyen üyelerimizde bugün hangi projeye ne kadar katkı sağlayabilirim anlayışı hâkim. Oda seçimlerimiz de üyelerimizin bu bakış açısıyla gerçekleşti” dedi.

Bursa’da temsil kabiliyeti arttı

BTSO’nun meslek komitesi sayısının 63’ten 70’e, komite üyesi sayısının 330’dan 378’e, meclis üye sayısının da 134’ten 155’e yükseldiğini belirten Burkay, meclis ve komitelerin yüzde 35’inin yenilendiğini söyledi. Bursa iş dünyasının yeni dönemde BTSO çatısı altında artık çok daha güçlü bir şekilde temsil edileceğini vurgulayan İbrahim Burkay, çevre düzenlemesinden güvenlik tedbirlerine kadar Türkiye’nin tarihine geçen bir seçim şenliği yaşandığına dikkat çekerek, “Bizlerle birlikte ‘Kendine İnan Ülkene Güven’ anlayışıyla hareket eden tüm iş dünyası temsilcilerimizi kutluyorum. Odamız çatısı altında Bursa’mızın ve ülkemizin hedeflerine katkı sağlayacak olan tüm iş dünyası temsilcilerimiz için de yeni dönemin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.