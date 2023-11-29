Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı, iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak şehre kazandırdığı ‘Bursa Business School’da gerçekleştirdi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ın onur konuğu olarak katıldığı toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, büyük emeklerle şehre kazandırdıkları Bursa Business School ile iş dünyası aktörlerinin, hızla dönüşen ekonomiye uyum yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Business School’da (BBS) ilk defa bir meclis toplantısını gerçekleştirdiklerini söyledi. BBS’i akıl ve deneyimin buluşma merkezi olarak yeniden planladıklarını ifade eden Başkan Burkay, “Bursa Business School çatısı altında oluşturduğumuz bir yapıda meclis toplantımızı yapmak, merkezimizin ete kemiğe büründüğünü görmekten dolayı gururlu ve mutluyum. Çalışmalarımızı ilk günden itibaren destekleyen tüm meclis üyelerimize şükranlarımı sunuyorum. Kirazlıyayla Sanatoryumu, uzun yıllar boyunca şifa arayanlar için sağlık merkezi olarak kullanıldı. Biz bu yapıya yeni bir misyon kazandırdık. Bu merkez, artık iş dünyamızın tüm aktörlerini yeni ekonomiye hazırlayan rehabilite merkezi olarak faaliyet gösterecek” dedi.

“Yeni ekonomiyi eski kurumlarla yönetilmesi mümkün değil”

İbrahim Burkay, tüm dünyada bilgi temelli güçlü bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “İnovasyon, sadece ürün bazında gerçekleşmiyor. Kurumlarımızın, şirket yöneticilerimizin ve iş dünyası temsilcilerimizin de bu yeniliklere uyum sağlaması gerekiyor. Yeni ekonomiyi eski alışkanlıklar ve kurallarla yönetemeyiz. 50 yıl önceki kurumlarımız, o zamanki iş modellerini tarif ediyor, ancak bugün beşeri sermaye ve fiziksel sermaye ile birlikte entelektüel sermayeyi de geliştiren ve dönüşümü tarif eden güçlü bir modeli inşa etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Şirketlerin yaşanan ekonomik dönüşüme odaklanması gerektiğini vurgulayan Başkan Burkay, “Yaşam boyu eğitim merkezi olarak tanımlanan bu yapıların dünyada farklı örnekleri var. Bu merkezlerin önceliği, üst yönetimlerin dünyadaki ekonomik değişimlere ayak uyduracak bilgi ve donanıma sahip olmalarıdır. Bizim de hedefimiz, şirketlerimizi BBS çatısı altında düzenleyeceğimiz eğitim ve gelişim programlarıyla yeni ekonominin aktörleri olmasını sağlamaktır. Aksi takdirde yeni dünya düzeninde rekabet edebilmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı.

“BBS ile yatırımcı profilini güçlendirmeli hedefliyoruz”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın mevcut yapısıyla Türkiye ekonomisinin dönüşümünde öncü şehirlerden biri olduğunu söyledi. İbrahim Burkay, “Üretmek çok kıymetli. Yeni ekonomi ile sadece üretmek yetmiyor. Doğrudan tüketiciye odaklanmanız lazım. Dünyanın teknoloji şirketlerine baktığınızda bunu görüyorsunuz. Ama bizim ayrışmamız lazım. Ayrışırken aslında yeni ekonominin gereği olan kurumları oluşturmamız gerekiyor. ‘Bursa Business School’da sadece yeni fikirleri ve oluşumları değil, aynı zamanda yatırımcı profilimizi değiştirmeyi de amaçlıyoruz. Melek yatırımcı kavramının bu süreçte geliştirilmesi ve güçlenmesi lazım. BBS bu süreci hızlandıracak. Biz bu süreçte üyelerimizle birlikte sadece Bursa’nın değil, Türkiye ekonomisinin geleceğini şekillendirecek adımlar atacağız” dedi.

Başkan Burkay’dan Güney Marmara Havzası Vurgusu

Başkan İbrahim Burkay, Bursa’nın serbest bölgelerle birlikte 20 milyar dolar ihracata sahip olduğunu belirterek, “Güney Marmara havzası Türkiye’nin zenginlik merkezi. Bu bölgelere yapılacak olan yeni destek politikalarında mutlaka farklı yaklaşım sergilenmeli. BTSO olarak 10 yıldır attığımız her adım, koyduğumuz her taş, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için yapılan bir hamledir” dedi.

Vali Mahmut Demirtaş: “Bursa’yı hep birlikte büyüteceğiz”

Meclis toplantısının onur konuğu olan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Kirazlıyayla Sanatoryumu’nun ‘Bursa Business School’ vizyonuyla kente kazandırılmasından dolayı Başkan İbrahim Burkay’a ve Oda yönetimine teşekkür etti. Bursa’nın farklı sektörlerde güçlü firmaları ve 17 OSB’si ile ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna en fazla katkı sağlayan şehirlerin başında yer aldığını kaydeden Demirtaş, şunları söyledi: “Üreten ve istihdam yapan tüm yatırımcılarımıza kapımız 7 gün 24 saat her zaman açık. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek kentimizi yeni proje ve yatırımlarla buluşturacağız. Ortak akılla kent ekonomimizin rekabet gücünü daha yukarıya taşıyacağız. Bursa’nın ihracat ligindeki konumunun aşağı yönde olmasını kabul etmem mümkün değil. Bizler gittiğimiz yerlerde mutlaka şehrimizin ekonomisini her zaman yukarıya doğru çıkartıyoruz. Bursa’yı kesinlikle yukarı çıkartmak için çalışacağız. Bursa’mızı hep birlikte büyüteceğiz.”

BTSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı’nın ardından iş dünyasının referans eğitim merkezi vizyonuyla kurgulanan Bursa Business School’da ekonomideki güncel gelişmelere dönük ilk toplantı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Aydın Karapınar, yeni yıldan itibaren uygulanması beklenen enflasyon muhasebesi, Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan gelişmelere ilişkin beklentilerini paylaştı.

BTSO Kasım Ayı Meclis Toplantısı’na ve hemen ardından gerçekleştirilen ekonomi sunumlarına meclis üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Toplantıya Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur da katıldı.