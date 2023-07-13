BTÜ aday öğrencilerle buluşuyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), “BTÜ Tercih Günleri” başlıyor. BTÜ, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından her yıl düzenlenen etkinlik bu yıl 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Etkinlikte, hayatlarının önemli kararlarından birini vermek üzere olan gençler, bölümleri daha yakından tanımak üzere BTÜ’lü akademisyenlerle bir araya gelecek.

Milyonlarca öğrenci heyecanla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte, aday öğrencilerin tercih edecekleri üniversite ve bölümleri belirleyeceği süreç başlayacak. Tercih süreci sonrasında ise adaylar, ÖSYM tarafından öğrenim görecekleri üniversite ve bölümlere yerleştirilecekler.

Uzmanlar, üniversite adaylarının gelecekleri için verecekleri kararın isabetli olmasının önemine vurgu yapıyorlar. Aday öğrenciler ve velilere bu önemli karar sürecinde destek olmak için Bursa Teknik Üniversitesindegeleneksel olarak her yıl “BTÜ Tercih Günleri” etkinliği düzenleniyor. Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından bu yıl BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde 25-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, aday öğrenciler ve veliler 13.00 - 16.00 saatleri arasında, bölümler için hazırlanan statlarda akademisyenler ile bire bir görüşmeler yaparak tercih edecekleri bölümleri daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

Adaylar, “BTÜ Tercih Günleri” çerçevesinde tercih edecekleri bölümün özelliklerinin yanı sıra; yerleşkeler, eğitim sistemi, beslenme, kültür-sanat, spor, kütüphane, laboratuvarlar, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP), yatay geçişler, çift ana dal ve uluslararası öğrenci değişim programları gibi pek çok konuda detaylı bilgi edinebilecek.

Üniversite tercih döneminin sadece bir meslek belirleme süreci değil aynı zamanda öğrencilerin yaşamlarının da belirlendiği bir zaman dilimi olduğunu belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar “Öğrencilerin doğru tercih yapmaları; kaliteli bir üniversitede eğitim-öğrenim almaları, sevdikleri bir mesleğe ve mutlu bir yaşama sahip olmaları için çok önemli. Adaylar, bireysel yeteneklerine uygun ve ilgi duydukları alanları teşhis edip bu çerçevede tercihte bulunmalı. Tüm aday öğrencileri ve ailelerini üniversitemizi yakından tanımaları için‘BTÜ Tercih Günleri’ etkinliğimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Uygulama ağırlıklı eğitim

Gelişen şartlarda eğitim sistemlerini güncellediklerinide ifade eden Rektör Çağlar şu açıklamalarda bulundu; “Günümüz iş dünyası, teknolojinin de getirdiği hız ve değişimlerle belirli alanlarda uzmanlaşmayı gerektiriyor. Biz Bursa Teknik Üniversitesi olarak bu durumun farkındayız ve eğitim programlarımızı bu eğilime göre tasarlıyoruz.Üniversite olarak öğrencilerimize teorik eğitimin yanında kaliteli bir uygulamalı eğitim imkânı sunmaktayız. Son sınıfa gelen öğrencilerimiz, İşletmede Mesleki Eğitim Programı (İMEP) çerçevesinde sektörlerin öncü firmalarında 4 ay boyunca tam zamanlı çalışarak iş tecrübesi ediniyorlar. Mezunlarımızın yüzde 70’inden fazlası kısa sürede seçkin firmalarda istihdam ediliyor. Sanayi ile oluşturduğumuzgüçlü işbirlikleri ile dinamik bir yapıya sahibiz. Bunun yanı sıraÜniversitemiz, bütçesinden Ar-Ge yatırımlarına en çok pay ayıran devlet üniversitelerinin başında geliyor. Kurduğumuz laboratuvar altyapısı ve atölyeler öğrencilere bire bir uygulama imkânı sunuyor. Tüm bu imkânlardan faydalanmak üzere aday öğrencileri Üniversitemize davet ediyor, tercih süreci ve yerleştirme sonuçlarının tüm adaylar için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”