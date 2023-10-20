BTÜ Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencilerinden 'Filistin' bildirisi

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencileri, Filistin-İsrail savaşı ile ilgili bildiri yayımladılar.

İçlerinde Kazakistan, Somali, Fas, Endonezya, Mali, Çad, Fildişi Sahili, Özbekistan, Nepal, Rusya, Burkina Faso, Mali, Lübnan ve Mısırlı öğrencilerin bulunduğu Bursa Teknik Üniversitesi Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencileri yayımladıkları bildiride, Filistin ve İsrail arasındaki savaşın sivillere olan zararları, İsrail’in işlediği insanlık suçu ve Filistin’in haklı davasında yanlarında olduğunu belirttiler.

Bildirileri, Uluslararası İlişkiler 2. sınıf öğrencisi, Kazakistanlı Aray Nazymova İngilizce olarak, Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özbekistanlı Habib Salimov Türkçe olarak okudu.

Bursa Teknik Üniversitesi Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencileri tarafından yayımlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Bursa Teknik Üniversitesi Birleşmiş Milletler Simülasyonu öğrencileri olarak, İsrail’in Gazze’deki sivillere karşı işlediği tüm savaş suçlarını ve onları kuşatarak, yiyeceklerinden mahrum bırakarak, su ve elektriğini keserek, evlerini, ibadethanelerini ve hatta hastanelerini hedef alarak etnik temizlik girişiminde bulunmasını kınıyoruz. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölen ve yaralanan sivillerin, çocukların, kadınların ve yaşlıların acısını yürekten hissediyor, ölen ve yaralanan kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Filistin halkının haklı davasına saygı duyuyor ve destekliyoruz. İsrail’in bu saldırıları, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Gazze’de insanlık onuru ayaklar altına alınmaktadır. Filistin halkına karşı yapılan bu haksız saldırılara ’dur’ denmesi için Birleşmiş Milletler’in ve uluslararası toplumun sesini yükseltmesini istiyoruz. İsrail’in bu saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının haklarını tanıması için uluslararası toplumun acilen müdahale etmesini talep ediyoruz. Ayrıca, masum insanlara yönelik utanç verici uluslararası sessizliği de kınıyoruz. Uluslararası toplumun, Filistin halkının yanında durması ve İsrail’in saldırılarına karşı bir an önce ortak bir tavır sergilemesini talep ediyoruz. Türkiye’nin bölgede barış ve huzur için yaptığı çalışmaları destekliyoruz. Biz de farklı kıta, ülke ve kültürlerden gelen, Birleşmiş Milletler Simülasyonu’nu oluşturan Bursa Teknik Üniversitesi’nin uluslararası öğrencileri olarak, Filistin halkına her türlü destek göndermek için elimizden geleni yapacağız. İsrail’in Gazze’de sivil halka ve hastanelere yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden masum insanlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”