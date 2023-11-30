BTÜ'de Kariyer Merkezleri Çalıştayı yapıldı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iş birliğinde ‘Kariyer Merkezleri Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Çalıştayda, üniversitelerin kariyer merkezlerindeki güncel faaliyetler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri münazara edildi.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenen çalıştayda, 22 üniversitenin kariyer merkezi uzmanları yerini aldı. Yarın da devam edecek olan çalıştayın açılışında konuşan BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Üniversitemizin Kariyer Gelişimi Uyulama ve Araştırma Merkezi ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın iş birliği ve siz değerli katılımcılarımızın desteğiyle düzenlediğimiz 2. Kariyer Merkezleri Çalıstayı’nda, Üniversitemizde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ve yarın sürecek çalıştayımızda, kariyer merkezlerimizin güncel faaliyetleri ve karşılaşılan sorunlar ele alınacak, iş birliği ve ortak çalışma konuları gözden geçirilecek. Bunun yanında mezunlarla ilişkiler ve üniversite -sanayi işbirliği konular ele alınacak. İki gün sürecek çalıştayımızın verimli ve keyifli geçmesini diliyorum” dedi.

“Ortak akıl için bir aradayız”

Çalıştayın, kariyer merkezlerindeki güncel faaliyetler ve mezunlarla ilişkiler alanındaki en güncel bilgi, deneyim ve yöntemleri paylaşma amacını taşıdığını kaydeden BUKAGEM Müdürü Doç. Dr. Hasan Şahin, “Siz değerli hocalarımızın bu platformda paylaşacağı zengin bilgi birikimi ve deneyim, katılımcılarımıza yeni bakış açıları sunacak ve kariyer merkezlerimizin öğrencilere daha etkili rehberlik yapmasına katkı sağlayacak. Sizlerin değerli katkıları, bu çalıştayın amacına ulaşmasında kilit bir rol oynayacak. Eğitim, öğretim ve kariyer gelişimi alanındaki bu önemli etkinlikte, bir araya gelerek güç birliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve geleceğin liderlerini yetiştirmek için ortak akıl oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Çalıştayın ilk gününde Merkezlerdeki Güncel Faaliyetler ve Karşılaşılan Sorunlar, Kariyer Merkezlerinin İşbirliği ve Sürdürülebilir Ortak Çalışma Alanları, Mezunlarla Sürdürülebilir İlişkiler konu başlıkları münazara edildi. Çalıştayın ikinci gününde ise Girişimcilik ve Üniversite Sanayi İş birliği başlığı 2 oturumda ele alınacak.