BTÜ'de mezuniyet sevinci ve 15. yıl gururu bir arada

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, coşkulu bir şekilde gerçekleşti. Üniversitenin 15’nci yıldönümünün de kutlandığı törende, bine yakın öğrenci mezuniyet sevinci yaşayarak, diplomalarına kavuştu. Törende konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Mezuniyet, bizim için bir veda değil; yeni bir yol arkadaşlığının başlangıcıdır. Gelecek; sizin aklınızla, vicdanınızla ve iradenizle şekillenecek ve biz her zaman yanınızda olacağız" dedi.

Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenen törene; Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Şahin, Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip, il protokolü, akademik odalar, iş dünyası ve STK temsilcileri ile aileler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bine yakın mezunun gurur ve heyecanını paylaştıklarını söyledi. Rektör Çağlar, "Bugün hepimiz gurur doluyuz. Çünkü bu başarı sadece bireysel bir çabanın değil, ortak bir hayalin sabırla ve sevgiyle inşa edilmiş karşılığıdır. Bugüne gelinmesinde her birimizin emeği var. Bugünü birlikte inşa ettik" diye konuştu.

BTÜ’nün 91 ülkeden öğrenci ağırladığını belirten Rektör Çağlar, bazı misafir öğrencilerin eğitim yolculuğunun büyük acılarla zorlaştığını vurguladı. Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, "Filistin’den gelen 35 öğrencimizin 2’si bugün mezun olurken, genelinin aileleri İsrail soykırımı altında evsiz kaldı ve birinci derece yakınlarını kaybetti. Doğu Türkistanlı 2 öğrencimiz ise ailelerinin baskı ve zulüm altındaki yaşamlarını yüreklerinde taşıyor. Ukrayna’dan gelen 8 öğrencimiz de çatışmaların gölgesinde, sevdiklerinden haber alma umuduyla yaşamını sürdürüyor" dedi. Tüm bu zorluklara rağmen öğrencilerin yıl boyunca sergilediği cesur, vicdanlı ve onurlu duruşun umut verdiğini ifade eden Rektör Çağlar, "Öğrencilerimiz, savaşın ve soykırımın karşısında barışın ve insanlığın yanında yer aldı. Etkinlikleri ve yürüyüşleri, vicdanın ve insanlık onurunun birer sembolüydü. Diliyoruz ki barış bir an önce tüm dünyada hâkim olsun" şeklinde konuştu.

BTÜ’nün 15. kuruluş yıl dönümünün kutlandığını hatırlatan Rektör Çağlar, genç bir üniversite olmasına rağmen BTÜ olarak önemli başarılara imza attıklarını belirtti. "2010’da kurulan dinamik, güçlü ve iddialı bir teknik üniversite olarak kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" diyen Rektör Prof. Dr. Çağlar, mezun olan öğrencilere güvendiklerini vurguladı. Rektör Çağlar, "Sizler, üniversitemizden edindiğiniz bilgi ve tecrübeyle hayata hazır mezunlar olarak, ülkemizin kalkınmasına ve Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunacaksınız. Türkiye Yüzyılı vizyonu, sizlerin emeği ve kararlılığıyla daha da güçlenecek. Ve inanıyoruz ki dünyanın özlemle beklediği adalet ve özgürlük, sizlerin inşa ettiği güçlü bir Türkiye ile hayat bulacak" ifadelerini kullandı.

Mezun olan öğrencilerin, BTÜ ailesinin kalıcı bir üyesi ve güçlü bir temsilcisi olduğunu vurgulayan Rektör Çağlar, "Mezuniyet bizim için bir veda değil, yeni bir yol arkadaşlığının başlangıcıdır. Sektördeki yolculuğunuzda bilginiz, duruşunuz ve değerlerinizle üniversitemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Gelecek, sizlerin aklıyla, vicdanıyla ve iradesiyle şekillenecek" dedi.

Öğrencilere hayata dair tavsiyelerde de bulunan Rektör Çağlar, şunları sözlerine ekledi: Teknoloji hızla gelişiyor, ancak onu sadece bir araç olarak görün. Yapay zekâyı kullanın ama özgün düşünceniz her zaman önde olsun. İlham alın ama son sözü daima siz söyleyin. İş yaşamında yalnızca bilginizle değil, etik duruşunuz ve toplumsal sorumluluğunuzla da fark oluşturun. Geleneklerimiz milli ve manevi değerlerimiz sadece geçmişin bir mirası değil, aynı zamanda geleceğe yön veren rehberiniz olsun. Zamanı iyi yönetin. Başarıyı mutlulukla eşitlemeyin. Bazen en parlak başarılar ruhen en yorgun anlara denk gelir. Gerçek mutluluk, kendinize sadık kalabildiğiniz anlarda gizlidir. Hatalarınızdan korkmayın, ders çıkarın. Ve unutmayın kendini tanıyan, dünyayı dönüştürme gücüne sahiptir. Merak edin, sabredin, azmedin ve tutkularınızı kaybetmeyin. Ne olursa olsun, doğruluktan ayrılmayın. Çünkü değişen dünyada bile, değişmemesi gereken bir şey varsa, o da inançlarınız, değerleriniz ve ahlaklı duruşunuzdur. Hayatın sizden götürdüklerine değil sizin, hayata kattıklarınıza odaklanın. Yolunuz daima aydınlık, Yüreğiniz daima umut dolu olsun. Yolunuz bahtınız açık olsun Allah’a emanet olun."

Mezuniyetin hayırlı olmasını dileyen Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, "Öğrencilerimiz bugün yeni bir kapı aralıyor, hayatlarının yeni bir dönemine adım atıyorlar. Bu özel günde hepsine başarı ve mutluluk diliyorum. Bugün edindiğiniz bilgilerin, hayatta faydaya dönüşmesini; vatanımıza, milletimize ve insanlığa katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Mezun olan tüm öğrencileri tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bugün yalnızca bir akademik yılın kapanışı değil bilgiden, emekten ve azimden doğan başarı hikâyesinin taçlandığı ana şahitlik ediyoruz. Bu çağın gençlerinden yalnızca bilgi beklemiyoruz, vicdan, sorumluluk ve hikmetle yoğrulmuş bir akıl bekliyoruz. Bugün sahip olduğunuz diplomalar yalınca bir öğrenim sürecinin belgesi değil aynı zamanda bu topraklara karşı sorumluluğunuzun bir nişanesidir. Bu ülkenin sizler gibi üreten, köklerinden kopmadan geleceğe yürüyen bir gençliğe ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından okul birincisi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emine Şener’e BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve tüm protokol tarafından plaketi takdim edildi. 3.96 not ortalaması ile okul birincisi olan Emine Şener, yaşadığı gururu dile getirerek, başta ailesi ve hocaları olmak üzere öğrenimi boyunca kendisine katkı veren herkese teşekkür etti. Plaket töreninin ardından, tüm protokolün ve okul birincisinin katılımıyla Bursa Teknik Üniversitesinin 15. kuruluş yıldönümüne özel pasta kesimi gerçekleştirildi. Fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaket takdimi ile devam eden törende mezun öğrenciler, bölümler halinde sahnede yerlerini aldı. Bursa Teknik Üniversitesi 2025 Mezuniyet Töreni; 5 fakülte, 26 bölümden mezun olan bine yakın öğrencinin kep atması ile sona erdi.