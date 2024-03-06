BTÜ'de yapay zekâ bölümü açılıyor

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) yapay zekâ alanında öncü olarak yaptığı çalışmaları, yeni açacağı bölümlerle taçlandırmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede BTÜ’ye, yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri alanlarında yeni bölümler açılması planlanıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, aralarında BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar’ın da bulunduğu 20 üniversite rektörüyle toplantıda bir araya geldi. Özvar, toplantıyla birlikte “yapay zekâ, dijitalleşme ve büyük veri” alanlarında üniversitelerde 2’si ilk kez olmak üzere 5 lisans ve tamamı yeni 12 önlisans programı açılacağını duyurdu. Bu üniversiteler arasında Bursa Teknik Üniversitesi de yer alırken, derslerin çevrimiçi ve senkron biçiminde verilmesi planlanıyor. Bilişim ve yapay zekâ alanında uzman akademisyenler ile ilgili sektör temsilcilerinin katkıları sayesinde yeni programlarla, müfredatların niteliklerinin yükseltilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda açılacak bölümlerle birlikte yapay zekâ, yapay zekânın çözümleri, dijitalleşme, büyük veri konularında insan kaynağının yetişmesi sağlanacak.

Yetişmiş insan kaynağı BTÜ’den çıkacak

BTÜ’nün yapay zekâ alanında bir adım önde olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, hali hazırda üniversite bünyesindeki tüm öğrencilerin yapay zekâ dersi aldığını belirtti. Çağlar, “Yapay zekâya dair yaptığımız çalışmalarla adı anılan BTÜ’ye artık yapay zekâ bölümü de açıyoruz. Hayatın her alanına dahil olan yapay zeka konusunda, yetişmiş insan kaynağı çok önemli. Teknik üniversite olarak, bu konuda büyük bir sorumluluğumuzun bulunduğunun farkındayız. Detayları daha sonra netleşecek olan yapay zekâ ile alakalı bölümlerimiz ve alanında uzman akademik kadromuzla çıtayı en üst seviyeye çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ geliştiren öğrenciler

Yeni açılacak bölümlerle BTÜ’nün yapay zekâ ile anılan bir üniversite haline geleceğini vurgulayan Rektör Naci Çağlar, “Öğrencilerimizin teknik anlamda gelişimlerini sağlarken, günümüz gelişmeleri ile de uyumlu olarak sektör dinamiklerine aşina bir biçimde mezun olmalarını önemsiyoruz. Yapay zekayı kullanabilen, onu süreçlerine dahil edebilen daha önemlisi yapay zeka geliştirebilen öğrencilerimizin olması adına çalışıyoruz. Akademisyenlerimizin de bu alandaki gelişmeleri derslerinde kullanabilmeleri amacıyla işin uzmanlarını, akademisyenlerimizle buluşturuyoruz. ‘Yenilikçi Devlet Üniversitesi’mottomuzun hakkını vermeye devam ederek, ilklerin ve yeniliklerin adresi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.