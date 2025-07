BTÜ'den 5 ülkeyle akıllı telefon bağımlılığına karşı güç birliği

TAKİP ET

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), akıllı telefon kullanımının; çocukların ve gençlerin gelişim, sağlık ve eğitimleri üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik çözüm üretmeyi hedefliyor. Avrupa Akademik İş Birliği KA2-Erasmus+ destekli okul eğitimi alanındaki proje kapsamında yürütülecek olan çalışmalarda, BTÜ’ye 5 farklı ülkeden eğitim kurumu da ortak olarak katkı sağlayacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Avrupa Akademik İş Birliği KA2-Erasmus+ destekli, okul eğitimi alanındaki FOCUS (Fostering Competence for Use of Smartphones) projesi kapsamında, Maribor Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen çalışmada Türkiye’yi yürütücü kurum olarak temsil ediyor. Çocukların ve gençlerin akıllı telefon kullanımının gelişim, sağlık ve eğitim üzerindeki olumsuz etkilerine çözüm üretmeyi amaçlayan projede; BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler ve Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gazanfer Anlı yer alıyor. 400 bin Euro bütçesi olan projeye paydaş olarak Almanya, İtalya, Slovenya, Romanya ve Hırvatistan’dan 9 saygın üniversite ve eğitim kurumu destek veriyor.

Akıllı telefonsuz eğitim ortamları oluşturulacak

Proje ile ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin akıllı telefon kullanımının olumsuz etkilerini en aza indirmek, öz düzenleme becerilerini geliştirmek ve sağlıklı dijital alışkanlıklar kazandırmak amaçlanıyor. Bu kapsamda, ilkokullarda akıllı telefonsuz eğitim ortamları oluşturulacak; ortaokullarda ise akıllı telefonların pedagojik bir yaklaşımla kontrollü kullanılması sağlanacak.

Farklı ülkelerde pilot uygulamalarla test

Proje hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, "Proje kapsamında; öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okullara yönelik pedagojik materyaller, politika önerileri ve çeşitli eğitim araçları geliştireceğiz. Hazırlanan materyaller, farklı ülkelerde pilot uygulamalarla test edilecek; ayrıca web tabanlı bir öz değerlendirme ve tavsiye sistemi (RESUME) ile tüm paydaşların akıllı telefon kullanımında bilinçlenmeleri sağlanacak. Farkındalık kampanyaları, eğitim seminerleri ve uygulamalı etkinliklerle projenin etki alanı genişletilecek" dedi.

Proje için kit ve web sitesi geliştirildi

Projenin beklenen sonuçlarını aktaran Oya Güler, "Projede, ‘Akıllı Telefon Kullanımı için Temel Yetkinlikler’ başta olmak üzere, kapsayıcı rehberler ve uygulamalı materyaller hazırlanacak. Eğitimde teknolojinin dengeli ve sağlıklı şekilde entegrasyonuna katkı sunacak ‘HEWRECA İyi Oluş Çerçevesi’ ve matematikten başlayarak tüm derslere uyarlanabilecek ‘SPARK Pedagojik Kiti’ geliştirilmiş durumda. Ayrıca, öğrencilerin akıllı telefon kullanım alışkanlıklarını değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olacak RESUME adlı web tabanlı bir öz değerlendirme ve öneri aracı da projenin önemli çıktıları arasında yer alıyor. FOCUS Projesi, sürdürülebilir ve güvenli bir okul ortamı oluşturmayı, öğrencilerin akademik başarılarını ve sağlıklı gelişimlerini uzun vadede desteklemeyi hedefliyor" diye konuştu.

"Üniversiteler olarak en büyük görevimiz bilinçli bireyler yetiştirmek"

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Üniversitemiz, sadece bilimsel üretimle değil, toplumsal katkı sağlayan projelerle de ön plana çıkmayı hedefliyor. Gençlerin ve çocukların dijital dünyada karşılaştıkları risklere karşı bilinçli bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, üniversite olarak en önemli sorumluluklarımızdandır. Bu proje ile Avrupa’daki paydaşlarımızla birlikte hem eğitim ortamlarını dönüştürmeyi hem de sağlıklı dijital alışkanlıkların kazandırılmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. BTÜ olarak, geleceğimizi şekillendirecek nesillerin daha bilinçli, dengeli ve üretken bireyler olması için çalışmaya devam edeceğiz."