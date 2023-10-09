BTÜ'lü 6 akademisyen 'dünyanın en iyileri' arasında

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) akademisyenleri adını ‘dünyanın en iyileri’ listesine yazdırdı. ABD Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından hazırlanan ‘“World Top yüzde 2 Scientists List 2022’de BTÜ’den 6 akademisyen yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Stanford Üniversitesi bilim insanlarınca hazırlanan “World Top yüzde 2 Scientists List 2022” (Dünyanın En İyi Bilim İnsanları Listesi) yayınlandı. Hollandalı bilim insanlarının da katkı sunduğu liste, atıf sayısı, h indeksi, hm indeksi, kendine atıf oranı gibi değişkenler ele alınarak hazırlandı. Dünyadan 210 bin 198, Türkiye’den ise bin 395 bilim insanının bulunduğu listeye, BTÜ’den 6 akademisyen adını yazdırdı.

2022 yılında yapılan faaliyetlerin incelendiği listeye BTÜ’den Prof. Dr. Abdullah Emin Akay, Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş, Prof. Dr. Mehmet Ferdi Fellah, Prof. Dr. Ender Gökhan Gece, Doç. Dr. Ahmet Mert, Doç. Dr. Deniz Uçar girme başarısı gösterdi.

Araştırmanın, bilim insanlarının tüm akademik kariyeri boyunca yaptığı çalışmalarının dikkate alınarak oluşturulan sıralamasında ise toplam 204 bin 643 bilim insanı yer aldı. Türkiye’den bin 40 bilim insanın bulunduğu listede, BTÜ’den ise Prof. Dr. Şeref Doğuşcan Akbaş ve Prof. Dr. Ender Gökhan Gece yerini aldı. Akbaş ve Gece listenin iki kısmında da yer alarak büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Başarılarından dolayı akademisyenleri kutlayan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ’nün bilimsel çalışmalar ve akademisyenleri ile adından bahsettirmeye devam edeceğini kaydetti. Çağlar, “BTÜ, bugün olduğu gibi yarın da en iyiler listelerinde ön sıralarda yer almayı sürdürecek. Listeye girerek gururumuz olan tüm hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.