BTÜ'lü Gençler TOGG'u Beğendiler

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencileri, TOGG’u kullanmanın heyecanını yaşadı.

TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları finallerinde pistte yarışacak olan BTÜ’nün elektrikli araçları Hacıwatt ve Sancar’ı tasarlayan ve üreten gençler, TOGG’un sahibi olduğu nitelikleri beğendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali çerçevesinde Gebze’de gerçekleştirilen TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları finallerine katılan BTÜ elektrikli araç takımları Hacıwatt ve Sancar’ı ziyaret etti. BTÜ’lü öğrencilerle bir süre sohbet eden Bakan Varank, araçlar hakkında teknik bilgi alarak öğrencilere yarışmalarda başarılar diledi. Bakan Varank, sohbet sırasında öğrencilerden gelen TOGG’a binme ve kullanma taleplerini de geri çevirmedi.

Bakan Varank’ın bu jesti sayesinde BTÜ’lü gençler, Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobiline binme ve kullanma heyecanını yaşadı. O anları cep telefonu ile kaydeden öğrenciler, TOGG’a hayran kaldı.

Elektrikli araç teknolojileri ile yakından ilgilenen ve henüz öğrenci de olsalar; TÜBİTAK Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları finallerinde yarışabilecek nitelikte elektrikli araç üretebilecek bilgi ve donanıma BTÜ’deki eğitim ve öğretim sayesinde ulaşan gençler, deneyimledikleriTürkiye’nin ilk yerli elektrikli otomobili TOGG’a olan beğenilerini gizleyemedi.