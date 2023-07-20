BTÜ'lü öğrenciler ilkokul öğrencilerinin yüzünü güldürdü

BTÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nun Bursa ili Kestel İlçesi Gölcük Köyü İlkokulu’nda yaptığı “İlkokul Yenileme Çalışması” göz doldururken, başlattığı yardım kampanyası da ilkokul öğrencilerine yeni eğitim araçları kazandırdı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Toplum Gönüllüleri Topluluğu Akademik Danışmanları Dr. Öğr. Üyesi Bahar Arslan’ın öncülüğünde Topluluk Başkanı Sena Aksu ve Başkan Yardımcısı Suna Uyanık’ın yoğun çabaları ile Kestel ilçesindeki Gölcük İlkokulunu yenileme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaya topluluk üyesi pek çok BTÜ’lü öğrenci de destek verdi.

Etkinlikte Gölcük Köyü İlkokulu’nun iç ve dış cephe boyasının yenilenmesi, okulda bir kütüphanesinin oluşturulması, sıraların zımparalanması, bakımı ve verniklenmesi gibi çalışmalar yer aldı. BTÜ’lü gençlerin gönüllü yer aldıkları etkinlik çerçevesinde düzenlenen yardım kampanyası ile de köy İlkokulu’na kitap, kitaplık, masa, sandalye ve kırtasiye malzemeleri kazandırıldı.

Gölcük Köyü İlkokulu’nda gerçekleşen faaliyetlerle ilgili olarak kısa bir açıklama yapan topluluk danışmanı Arslan “Toplum Gönüllüleri Topluluğu’nun yürüttüğü faaliyetler BTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından desteklendi. Bu etkinlik öğrencilerimiz için iyi bir motivasyon kaynağı oldu. Öğrencilerimizin topluma katkı verebilecekleri pek çok konunun olduğunun farkına varmalarını önemsiyoruz. Katılım sağlayacakları her sosyal sorumluluk projesinin aslında toplumun yaşam kalitesini arttırdığı yönünde bir bilince ulaşmalarının, öğrencilerimizin üniversite eğitimlerinin bir parçası olduğunu düşünüyorum. Bu konuda bize destek veren başta BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar olmak üzere Kestel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.