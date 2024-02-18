BTÜ'lü öğrencilerin kariyeri birinci sınıfta planlanıyor

Kariyer konusunda Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) mezunlarının en şanslılardan olduğu istatistiklerle ortaya konurken, BTÜ kariyer konusunu, bir adım daha öteye götürdü. Bundan böyle tüm 1’nci sınıf öğrencilerine bahar yarıyılında “Kariyer Planlama” dersi verilecek. Teori ile sektör buluşmalarının harmanlanacağı ders sayesinde BTÜ’de kariyer, 1’nci sınıfta planlanacak.

İşletmede Meslek Eğitim Programı (İMEP), kariyer seminerleri, firmalarla iş birliği toplantıları gibi “kariyer” odaklı çalışmalara imza atan BTÜ’de bu dönem “Kariyer Planlama” dersi başlıyor. Kariyer Planlama Dersi, 1’nci sınıf öğrencilerine bahar döneminde zorunlu olarak verilecek. Bu yıl 1982 öğrencinin faydalanacağı dersin koordinasyonu, Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) tarafından yapılacak. Toplam 26 bölüm halinde uygulanacak Kariyer Planlama Dersi; 10 hafta teori, 4 hafta sektör buluşmaları,sektörden temsilcilerin derse katılımı ve sektörde çalışan BTÜ mezununun deneyimlerini paylaşacağı oturumlardan oluşacak.Deneyimlerin paylaşılacağı dersler sayesinde öğrenciler,kariyer planlama sürecini öğrenerek geleceklerini şekillendirecek.

Sektörün beklentisine göre şekil alacaklar

Bu ders sayesinde iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması sağlanacak. Ders kapsamında, öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, yetkinlikleri ve becerileri açısından kendilerini tanıması ve kendi kariyer süreçlerini planlayabilmesi amaçlanıyor. Ayrıca iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin ihtiyaçlarını tanıyarak, öğrencilerin kendilerini ilgili sektörlerin gereklilikleri doğrultusunda geliştirmeleri de beklentiler arsında yer alıyor.

Öz geçmiş hazırlama, etkili mülakat teknikleri

Bu derste, öğrencilere kariyer süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi ve öğrencilerin ilgi alanlarına uygun alanlarda kariyer süreçlerini planlamaları noktasında yardımcı materyallerin sunulması planlanıyor. Öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıması amacıyla zekâ, kişilik, beceri, değerler ve yetenek konuları kariyerle ilişkileri açısından ele alınacak. İş yaşamına hazırlık sürecinde önem arz eden temel iletişim becerileri, öz geçmiş hazırlama ve etkili mülakat teknikleri gibi konular yine Kariyer Planlama dersinde işlenecek. İş hayatına hazırlık sürecinde kendilerini geliştirecek akademik faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılacak. Bunlara ek olarak, farklı sektörlerle ilgili bilgi verilerek, öğrencilerin kendilerini bekleyen iş hayatıyla ilgili farkındalık kazanması sağlanacak.

Öğrencilerimiz bir adım önde

BTÜ’deki planlama, akademisyen kalitesi ve teknolojik altyapı sayesinde öğrencilerin sektörde bir adım önde olduğunu kaydeden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ve Yükseköğretim Kurulu’nun açıkladığı istatistiklerde; mezunlarımızın kendi alanlarında istihdam edilme oranının yüksek olduğunu ve tüm sektörlerin mezunlarımızdan çok memnun kaldığını görüyoruz. İstatistiklere bakıldığında, Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde bir oranla BTÜ mezunlarının yüzde 74’ü ilk altı ay içerisinde kendi alanlarında istihdam ediliyor.Diğer yandan iş dünyasının mezunların yeterliliklerinden memnuniyeti araştırmasında yüzde 92’lik oran ile ilk üç devlet üniversitesi arasında yer alıyoruz. Bu başarıya ulaşmak için üniversitemiz; teknik, fiziki ve akademik pek çok imkânı seferber ediyor. Örneğin; uygulama derslerinin laboratuvarlarımızda son teknolojiye uygun ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu cihazlarla yapılması, BTÜ mezunlarının iş dünyasında kalite ve Ar-Ge mühendisi olarak istihdam edilmesinin kapısını açıyor. İMEP sayesinde öğrencilerimizin iş kaygısı olmuyor çünkü mezun olmadan iş teklifi alıyorlar. Biz BTÜ olarak öğrencilerimizin kariyer planlamasına yardımcı olmak için bahar döneminde Kariyer Fuarı’na da imza atacağız. Kariyer Planlama Dersi de bu manada öğrencilerimize büyük katkı sağlayacak” dedi.