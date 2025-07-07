BTÜ'nün yabancı dil eğitim kalitesi bir kez daha tescillendi

Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun öğrencilerine verdiği yabancı dil eğitiminin kalitesi, uluslararası yabancı dil akreditasyon kuruluşu EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) tarafından bir kez daha akredite edildi. İlk akreditasyonunu 2021’de 4 yıl süreyle alan BTÜ, yapılan son denetimlerden de başarıyla geçti. Bu doğrultuda BTÜ’nün uluslararası mükemmeliyet akreditasyonu 2029 yılına kadar uzatıldı.

Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun, 2021 yılında almaya hak kazandığı uluslararası EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services) akreditasyonu, 2029 yılının sonuna kadar uzatıldı. EAQUALS denetçilerinin gerçekleştirdikleri kapsamlı denetim ve değerlendirme sonucunda BTÜ’de 21 mükemmeliyet alanı tespit edildi. Bu sayı, EAQUALS kriterlerine göre en üst düzey başarı olarak kabul edildi. Yapılan değerlendirmelerde BTÜ’nün; eğitim kalitesi, program tasarımı ve uygulanışı, öğrenme kaynakları, sınav sistemleri ve ölçme-değerlendirme uygulamaları, yönetim ve organizasyon, iletişim süreçleri ve kalite güvencesi mekanizmaları gibi başlıklardaki çalışmaları, yüksek standartlarda bulundu.

Denetim raporunda BTÜ’ye ilişkin öne çıkan mükemmeliyet alanları dikkat çekti. Raporda, yönetim ve idari yapının ortak vizyon ve güçlü liderlik sayesinde stratejik gelişim sağladığı; yenilikçilik ve değişim süreçlerinin ise profesyonel biçimde yönetildiği vurgulandı. Kalite güvencesi sistemlerinin nicel ve nitel verilere dayalı olarak sürekli iyileştirme odaklı bir yaklaşımla etkin biçimde işlediği belirtildi. Öğrenciler ve paydaşlarla iletişim başlığında ise geri bildirim ve şikâyet süreçlerinin etkili şekilde yönetildiği; öğrencilere yönelik düzenli bilgilendirme toplantılarının yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, akademik kaynakların sistematik biçimde değerlendirilip güncellendiği, öğrenci öğrenme merkezleri ve dijital kaynaklarla özerk öğrenmenin desteklendiği ifade edildi. Son olarak, öğrenci hizmetleri başlığı altında öğrencilerin sınıf dışı zamanlarında da dil becerilerini geliştirebilecekleri sosyal ve kültürel etkinliklerle zenginleştirilmiş bir program sunulduğu bilgisine yer verildi.

BTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. Meral Öztürk, "Bu sonuç, Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun uluslararası düzeyde dil eğitiminde kalite ve mükemmeliyet konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Elde edilen bu önemli başarı, yalnızca eğitim alanındaki güçlü yönlerimizi değil; aynı zamanda yönetimden öğrenci hizmetlerine, değerlendirme sistemlerinden dijital altyapıya kadar uzanan bütüncül bir kalite anlayışını da yansıtmaktadır" dedi.

Rektör Çağlar: "Bu başarı akademik kadromuzun yetkinliğini bir kez daha göstermiştir"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, başarıda emeği geçenleri tebrik ederek, "Yabancı Diller Yüksekokulumuzun uluslararası düzeyde yeniden akredite edilmesi, üniversitemizin dil eğitimine verdiği önemin ve sürdürülebilir kalite anlayışının somut bir göstergesidir. EAQUALS gibi saygın bir kurum tarafından 21 mükemmeliyet alanında en üst düzeyde değerlendirilmek, öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için büyük bir gurur kaynağıdır. Yabancı Diller Yüksekokulu öğretim görevlilerimizden Elif Atalı’nın geçtiğimiz aylarda EAQUALS tarafından yılın en iyi öğretmeni seçilmesi de bu başarının tesadüf olmadığını, akademik kadromuzun yetkinliğini ve özverisini bir kez daha göstermiştir. Amacımız, öğrencilerimizi küresel ölçekte rekabet edebilecek dil becerileriyle donatmak ve uluslararasılaşma vizyonumuzu daha da ileriye taşımaktır. Bu başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.