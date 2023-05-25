BTÜ öğretim üyelerinden hava kirletici emisyonların azaltılması programına katkı

Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen “Maritime Decarbonisationand Green Shipping” projesi, 2021 Yılı Türkiye Yıllık Eylem Planına ait Finansman Anlaşması Avrupa Komisyonu ve Türkiye tarafından imzalanarak 27 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girdi.

Sera gazı ve hava kirletici emisyonlarını azaltmayı hedefleyen program Türk denizcilik sektörü için denizde (gemilerde) ve karada (limanlarda) alternatif yakıtlara ve enerji verimli çözümlerin uygulamaya konulmasına ilişkin yatırımlar sağlamak için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve diğer ortak finansörlerin finansmanıyla desteklenecek.

Bu çerçevede Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinesinde 17 Mayıs 2023 tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresinde düzenlenen "Maritime Decarbonisationand Green Shipping" Proje Toplantısına Bursa Teknik Üniversitesi’ni temsilen Denizcilik Fakültesi öğretim üyeleri; Doç. Dr. Erinç Dobrucalı, Doç. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Özsarı, Öğr. Gör. Dr. Arman Gülnur, Öğr. Gör. Dr. Gökhan Gökmen ve Arş. Gör. Dr. İlke Sezin Ayaz katıldı. Güney Marmara Mavi Büyüme Stratejisi’, ‘Güney Marmara/Marmara Kıyılarının Gemi Kaynaklı Emisyon Envanterinin Çıkarılması’, ‘Limanlarda Gemilerden Kaynaklanan Atıkların Yönetim Süreçlerinde Daha Çevreci Yaklaşımların Araştırılması’ ve ‘Temiz Enerji Sistemi Olarak: Amonyak Yakıtlı Jeneratör’ adlı projeler BTÜ öğretim üyelerince sunuldu. Tüm sektör temsilcilerinin de katılım sağladığı, Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen projede BTÜ’nün de öncülük edebileceği gündem maddeleri görüşüldü.