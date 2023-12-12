BTÜ patent hakkını devraldı

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin, tavukçuluk ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren işletmelerden salınan kirletici gazların azaltılmasına destek vermeyi amaçlayan projesinin, patent başvuru devir işlemi yapıldı. Böylelikle BTÜ, içerisinde araştırmacı olarak öğretim üyesi bulundurduğu projenin yüzde 20’lik patent hakkını almış oldu.

Patent devir töreni, BUÜ Rektörlük binasında gerçekleştirildi. Törende BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, noter huzurunda attıkları imzalarla patent devir işlemini tamamladı. Tören sonrası konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, bu iş birliklerinin artarak devam etmesi dileğinde bulundu. Çağlar, “Bursa; sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla ülkeye önemli katma değer katan şehirlerden. Bu şehrin iki bilim yuvası olan BTÜ ve BUÜ, yaptığı buluşlar ile önemli katkılar sağlıyor. Bugün de BTÜ’den de değerli hocamızın buluş sahibi olduğu ‘Tavuk Kümeslerinde Amonyak ve Karbondioksit Gazlarının Azaltılması İçin Fotobiyoreaktör Sistemi’ başlıklı ulusal patent başvurusunun yüzde 20’lik kısmını devralmış olduk. Böylelikle ilk kez kamudan kamuya bir ticarileştirmeye de imza attık. Bu iş birliğinin hayırlı olmasını diliyor, emeği olanlara ve katkı verenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Üniversite-sanayi iş birliğinin asıl güzergâhı

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da emeği geçenlere teşekkür ederek, “Sanayi, tarım, hizmet gibi pek çok sektörün büyük hacim faaliyetleri Bursa’da vuku buluyor. Üniversite ve sanayi iş birliğinin de asıl güzergâhı buradan yürüyor. O yüzden bu iş birliği çok kıymetli, emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu iş birliği marifetiyle de bir ticarileştirmenin vuku bulmasına vesile olduğu için de değerli Rektörümüz nezdinde BTÜ’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Gerçekleştirilen törene BTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Uyanık, BTÜ Bursateknopark ve Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, BTÜ Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, BUÜ Orhangazi MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Ulusoy, BUÜ Harmancık MYO Müdürü Prof. Dr. Ercan Şimşek, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Eren, BUÜ Arş. Gör. Dr. Seyit Uğuz, BUÜ Teknoloji Transfer Ofisi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Nihal Sağlam, akademisyenler, BTÜ Fikri Sinai Mülkiyet Hakları Biriminden Melis Ece Özyiğit katıldı.

Projede kimler yer aldı?

“Tavukçuluk İşletmelerinden salınan kirletici gazların fotobiyoreaktör sistemi ile azaltılması” başlıklı projenin yürütücülüğünü, BUÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Şimşek üstlenirken, aynı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yaslıoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mete Yılmaz, BUÜ Arş. Gör. Dr. Seyit Uğuz, BUÜ Teknik Bilimler MYO Makine ve Metal Teknolojisi Bölümü Tarım Makineleri Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yahya Ulusoy ve South Dakota State Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. GaryAnderson ise araştırmacı olarak yer aldı.

Sera gazlarının azaltılması hedefleniyor

Tavuk kümeslerinin iç ortam havasında bulunan kirletici gazların mikroalg kültürlerinin bulunduğu fotobiyoreaktör sistemler ile azaltılmasını inceleyen proje ile hayvansal üretimden kaynaklanan kirletici sera gazlarının mikroalgler ile azaltılmasını sağlayan özgün bir biyoteknolojik sistem geliştirilmesi hedefleniyor.

Öte yandan BUÜ, BTÜ ve South Dakota State Üniversitesi akademisyenlerinin görev aldığı proje, II. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi ve FeedtheFuture Ödül Töreni’nde “Beni Hafife Alma İnovasyon” kategorisinde 1.’lik ödülü almayı başarmıştı.