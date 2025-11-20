BTÜ Robot Günleri'nde geleceğin teknolojileri konuşuldu

Robotlar ve akıllı sistemler alanında uzmanlaşan Bursa Teknik Üniversitesi’nde (BTÜ) "Robot Günleri" düzenlendi. İkincisi gerçekleşen etkinlikte, Türkiye’nin önde gelen firmalarının temsilcileri ve alanında uzman akademisyenler, gün boyu süren oturumlarda bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Robot Teknolojileri ve Akıllı Sistemler Araştırma Merkezi (ROTASAM) ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü organizasyonunda "BTÜ Robot Günleri" düzenlendi. Mimar Sinan Yerleşkesi Ali Sürmen Salon’da bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte alanında uzman isimler, robot teknolojilerindeki güncel gelişmeleri paylaştı. Öğrenci, akademi ve sanayi temsilcilerinin bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmasını yapan BTÜ ROTASAM Müdürü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Gelen, ROTASAM’ın yürüttüğü araştırma faaliyetleri hakkında bilgi vererek, robot teknolojilerinde disiplinler arası çalışmanın önemine dikkat çekti.

Robot uygulamalarının geleceği masaya yatırıldı

İstanbul Gedik Üniversitesi Robot Teknolojileri Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Savaş Dilibal, "Robotlu Kaynak Teknolojileri" başlıklı sunumunda endüstriyel robot uygulamalarının kaynak süreçlerindeki rolünü ve geleceğe yönelik yenilikçi yaklaşımları aktardı. BTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Lekesiz ise, "Biyomekaniğin Robotik için Önemi" konulu sunumuyla insan hareketlerinin robot tasarımına etkilerini ve biyolojik sistemlerden ilham alan robotik çalışmalarını anlattı.

Robot teknolojilerindeki son gelişmeler aktarıldı

Sanayi oturumlarında BOSCH, FANUC, SAHA Robotik, McFly Robot Teknolojileri ve FİGES firmalarının temsilcileri, işbirlikçi robotlar, robot teknolojilerindeki son gelişmeler, yapay zekâ tabanlı üretim çözümleri ve endüstriyel otomasyon sistemleri üzerine sunumlar gerçekleştirdi. BTÜ öğrencilerinin geliştirdiği mobil robotlar, manipülatör sistemleri ve otonom uygulamalar etkinlik alanında sergilendi. Öğrencilerin geliştirdiği yeni nesil robot platformları ise ziyaretçilerin yoğun ilgisini topladı.