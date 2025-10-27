BTÜ ve Gürsu Belediyesi'nden istihdam için güç birliği

Bursa Teknik Üniversitesi ve Gürsu Belediyesi kadın, genç ve dezavantajlı bireylerin istihdamını desteklemek üzere iş birliği yapıyor. BTÜ’nün akademik birikimi ve Gürsu Belediyesi’nin yerel yönetim gücüyle; istihdam, girişimcilik ve mesleki gelişim alanlarında örnek çalışmalara imza atılacak.

Bursa Teknik Üniversitesi ve Gürsu Belediyesi arasında "Kadın ve Genç İstihdamın Beceri Ve Girişimcilik Odaklı Desteklenmesi Protokolü" imzalandı. BTÜ ev sahipliğinde, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık tarafından imzalanan protokolle, kadın, genç ve dezavantajlı bireylerin istihdamı desteklenecek. Gürsu Belediyesi bünyesinde "Kollektif Kariyer Merkezi" tarafından yürütülecek olan çalışmalarda BTÜ de yer alacak. Bu kapsamda BTÜ, gençleri beceri ve girişimcilik odaklı destekleyecek, ulusal ve uluslararası projelerde paydaş olarak gençlere yer verecek. Firmalar üzerinde yapılacak anket ve sektörel fizibilite çalışmalarına altyapı ve personel desteği sağlayacak. Yeni mezun gençlerin istihdam taleplerini Kollektif Kariyer Merkezi’ne yönlendirecek.

"Hedef sürdürülebilir toplumsal katkı"

Protokol imza töreninde konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitelerin sadece akademik bilgi üreten kurumlar değil, aynı zamanda toplumun kalkınmasına katkı sunan dinamik yapılar olması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların istihdamına yönelik bu tür iş birliklerini son derece kıymetli buluyoruz. Bursa Teknik Üniversitesi olarak, bilgi birikimimiz ve akademik insan kaynağımızla bu sürecin aktif bir paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Girişimcilik, beceri geliştirme ve sektörel analizler yoluyla gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmayı, toplumsal katkıyı sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz."

"Akademiyle istihdama katkı sağlayacağız"

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte iş gücüne olan talebin değiştiğini belirterek, "Gürsu Belediyesi olarak, meslek sahibi olamamış bireyleri, yeni mezunları, kadınları ve engelli vatandaşlarımızı iş gücü piyasasına entegre etmek amacıyla Kollektif Kariyer Merkezi’ni kurduk. BTÜ’nün de desteğiyle vatandaşlarımızın istihdamına katkı sunacağız. Özellikle kadınlar ve gençlerin farkındalığını artırmayı, mesleki eğitimlerle nitelikli iş gücü sağlamayı ve mentörlük faaliyetleriyle sürdürülebilir gelişimi hedefliyoruz" dedi.