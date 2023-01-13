Bu akademi gençlerin gözdesi oldu

Müzikten resime, tiyatrodan ebruya, robotik kodlamadan fen atölyesine kadar birçok branşta eğitim veren Kartepe Genç Akademi, öğrencilerin ikinci evi oldu.

Kartepe Belediyesi tarafından inşa edilen Kartepe Genç Akademi, kurulduğundan bu yana öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. 4 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa edilen Genç Akademi’de, temel ders eğitimlerinin yanı sıra birçok branşta eğitimler veriliyor. Gençlere yön veren Genç Akademi’de gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, FETEMM atölyesi, İngilizce dil kursu, çocuk oyun evi de yer alıyor. Öğrencilerin gelişimine büyük katkı sunan merkezde, aynı zamanda sosyal alanlar, planetaryum (Gökev), kütüphane ve E-spor sınıfı gibi imkanlar da bulunuyor.

Kartepe Genç Akademi bünyesinde bulunan müzik atölyelerinde gitarda 327, kemanda 105, piyanoda 61, sanat atölyelerinde 48, resimde 403, drama da 236, ebruda 102, 3D de 250, robotik kodlamada 371, fen atölyesinde 225 öğrenci özel eğitmenler eşliğinde eğitim alıyor. 3 bin 570 üyesi olan Kartepe Genç Akademi, eğitim ve sanat atölyeleri ile gençler tarafından tercih ediliyor. Kartepe Genç Akademi bünyesinde bulunan okul öncesi çocuklara hizmet veren çocuk oyun evi de toplam 2 bin 170 üyesiyle miniklerin ve ailelerin gözdesi oldu.

"Kartepe Genç Akademi 2 için çalışmalarımızın sonuna geldik"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Genç Akademimiz kurulmasından bu yana gençlerimiz en verimli, faydalı vakit geçirdikleri bir yer oldu. Bu kadar ilgi olması bizleri sevindirirken sorumluluğumuzun daha da arttığının farkındayız. Geleceğimiz olan gençlerimiz için ’Kartepe Genç Akademi 2’ için çalışmalarımızın sonuna geldik. En kısa zamanda yeni akademiyi açacağız. Gelişen ve büyüyen Kartepe’mizi yetişen, donanımlı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz" dedi.