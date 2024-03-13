Bu araçtan sağ çıktılar

Tekirdağ Çorlu'da şarampole uçan araç, ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta karı koca yaralandı.

Bu araçtan sağ çıktılar
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tekirdağ Çorlu’da şarampole uçan araç, ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen araçta karı koca yaralandı.

Kaza, Hürriyet Mahallesi Çorlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Semra A. idaresindeki idaresindeki 59 AIR 958 plakalı otomobil, sağanak yağışın olduğu saatlerde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

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Ağaca çarpan araç hurdaya dönerken, sürücü Semra A. ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Ferzende A. yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hafif kırıkları olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.