Bu bahçede hasat edilen ürünler vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor

İzmit Belediyesinin Durhasan Mahallesi’nde üretime devam ettiği Tarımsal Uygulama Bahçesi’nden hasat edilen sebze ve meyveler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılıyor.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde belediyenin kendine ait arazilerinde üretimler devam ediyor. Üreticiyi ve üretimi destekleyen ve bu çerçevede tarımsal kalkınma çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, tarlalardan hasat edilen ürünleri de ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak ulaştırıyor.