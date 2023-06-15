Bu bahçeye gelenler satın aldıkları kirazı kendileri topluyor

Edirne’de yaşayan emekli matematik öğretmeni Şükrü Yıldırımlar, emekli olduktan sonra 60 dönüm arazide kurduğu meyve bahçesinde "kendin topla kendin al" modelini uyguluyor. Bahçeye gelenler istedikleri daldan kiraz toplayıp alırken, bu sırada yediklerinden ise ücret alınmıyor.

Kapıkule yolu üzerindeki kiraz bahçesi, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor. Bahçeye gelenler beğendikleri daldan istedikleri kadar kiraz toplayıp parasını ödüyorlar.

Vatandaşlardan toplarken yedikleri kirazın parası ise alınmıyor. Bahçenin sahibi 65 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Şükrü Yıldırımlar, kilogramını 75 TL’den sattığını ve bu yöntemi 1994 yılından beri uyguladığını belirtti. Vatandaşların kendisine ve kayısılarına olan ilgisinin de oldukça yoğun olduğunu ve bu durumun kendisini oldukça keyiflendirdiğini aktaran Yıldırımlar, şunları ifade etti:

"Halka açık bir bahçe burası. Müşterilerimizin çoğu bu yıl Bulgaristan’dan onların parası daha değerli olduğu için. Kiraz aldıktan sonra kimsenin sonradan beğenmeme kaygısı olmuyor. İnsanlar geliyor ağaç seçiyorlar ve oradan tadına bakarak topluyorlar. Müşterimiz yediklerinin parasını vermiyorlar, aldıklarını sadece ödüyorlar. Vatandaşımız toplarken yediği kendisine, onun parasını almıyoruz. Geriye kovalarda kalanları ise bize getiriyorlar. Beğenememe gibi bir durum söz konusu olmuyor, çünkü hepsini kendi elleriyle toplamış. Çok fazla talep oluyor, bu da bizi memnun ediyor."

Bahçeye kiraz toplamaya gelen Ali Kuday, "Buraya gelince ilk dikkatimi çeken burada Bulgaristan’a yakın olması ve yol üstünde olmasından dolayı Bulgar vatandaşlarının daha çok rağbet göstermesi. Bahçenin sahibine de biraz yardımcı oldum. Leva olarak ödediler. Organik olduğu için anneme biraz almaya geldim. İstediğimiz kadar yemek bedava, topladığımız kadarını ödüyoruz. Ağaçtan direkt almak güzel. Doğa ile baş başa olmak daha güzel bir duygu. Şimdi kiraz mevsimi, buraya her mevsim toplamaya geliyoruz" dedi.

"Beton yığınlarından bahçeye koşuyoruz"

Aylin Hayaloğu, "Günümüz şartlarında beton yığınları arasından çocuklarla beraber doğal bir ortama gelerek toplayıp yemek güzel bir duygu. Hem topluyoruz hem kendimiz yiyoruz. Kovalar ile topladığımızı ödüyoruz, yediklerimiz helal oluyor" diye konuştu.

9 yaşındaki Eda Hayaloğu ise, "3 yıldır buraya geliyoruz. Kirazları toplamak çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

İlk defa kiraz bahçesinde kiraz toplamaya gelen 4 yaşındaki Zeynep Erva Çınar, "İlk defa kiraz toplamaya geldim. Dalından koparıp yemek daha tatlı. Doğal kirazlar. Toplayacağım ve bunları eve götüreceğiz" dedi.