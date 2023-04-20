Bu bayramda sokaklar şenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bu yıl sokakları şenlendirecek. 12 ilçenin merkezi yerlerinde 3 gün boyunca sokak şenlikleri düzenlenecek.

Büyükşehir, bu yıl Kocaelililere çifte bayram yaşatacak. 21 Nisan Cuma günü başlayacak ve 3 gün sürecek Ramazan Bayramı boyunca sokak şenlikleri düzenlenecek. 3 gün sürecek şenlikler boyunca 12 ilçede belirlenen merkezi alanlarda 14.00-18.00 saatleri arasında bayram sevinci doyasıya yaşanacak.

21 Nisan Cuma, 22 Nisan Cumartesi ve 23 Nisan Pazar günlerinde ilçelerde belirlenen noktalarda çocuk oyun grupları kurulacak. Böylece hem Kocaelili çocuklar hem de deprem bölgesinden kente gelen çocuklar bayramı birlikte kutlayacak.

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinliklerde tüm ilçelerde çocuklar için oyun grupları kurulurken, toplamda 3 bin patlamış mıdır, 3 bin Osmanlı macunu, 3 bin pamuk şeker, 5 bin bardak su ikramı yapılacak. Aynı zamanda çocuklara bin 500 top, 3 bin balon dağıtılacak. Kocaeli genelinde 6 palyaço, tahta bacak, illüzyonist ve yüz boyama etkinlikleriyle çocukların ve ailelerin güzel bir bayram yaşaması sağlanacak.