Bu birim iş arayanlara imkan sunuyor

İzmit Belediyesi İstihdam Birimi, firmalarla gerçekleştirdiği ortak çalışmalar neticesinde iş arayan vatandaşlara iş imkanı sunuyor.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki İstihdam Birimi iş arayan birçok vatandaşa destek oluyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, Uluslararası CEVA Lojistik şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu. İzmit Belediyesi ve CEVA Lojistik firması ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında İzmit Belediyesi İstihdam Birimine müracaat eden vatandaşlarla görüşme gerçekleştirildi. Firma tarafından olumlu değerlendirilen adaylara işbaşı evrakları verildi.