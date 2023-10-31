Bu bitkiyle hayvancılıkta yem maliyeti yarıya düşecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şili’den ilk kez getirilen mısırdan 8 kat daha verimli hasat veren ve besin değeri 5 kat daha zengin olan ‘Pakong’ bitkisiyle yem maliyetini yüzde 50 azaltarak hayvancılığı cazip hale getirmeyi hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir tarımına yeni bir vizyon kazandırmak ve Sakarya’yı dünyanın tarımda en güçlü üretim kapasitesine sahip şehirlerden biri haline getirmek için yepyeni projeler üretiyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin girişimiyle Şili ülkesinde yetişen ‘Pakong’ bitkisi zorlu bir sürecin sonunda Sakarya’ya getirildi. Mısır familyasında olan bu bitki, silaj bitkisi olarak Adapazarı’nda belirlenen 5 dönümlük arazide ekildi. Aynı alanda mısırdan 8 kat fazla verim veren, besin değeri mısırdan 5 kat daha yüksek olan bu bitkinin yem maliyetini yüzde 50 azaltması ve hayvancılığı cazip hale getirmesi öngörülüyor. İki farklı renk ve yine iki ayrı cinsin ilk hasadı beklenen verimi sağladı.

Pakong bitkisinin Sakarya’daki ilk hasadını ise traktörün direksiyonuna geçen Yüce yaptı. Bitkiyi solucan gübresiyle ve suyuyla beslediklerini belirten Yüce, "Bu bitki silajlık bitkidir. Mısırda silaj günlük yapılıyor. Bu bitki mısırdan besin değeri olarak çok ileri noktada. Bunu dikiyorsunuz 3 dönem hasat yapıyorsunuz yılda ve 7 yıl hiç kesmeden hasat ediyorsunuz. Menşei Şili ve oradan tohumlar temin edildi. Adaptasyon kabiliyetleri gözlendi ve mükemmel bir verim aldık. Mısırın tam 8 misli fazla verimliliğimiz var ve mısırdan 5 misli besin değeri yüksek. Kendi manda çiftliğimizde kullanacağız ve Sakarya’da besicilik yapan tüm kardeşlerimize göstereceğiz. Evlerinde büyükbaş hayvan bakan üreticilerimiz bundan istifade etsinler. Maksimum seviyede verimliliği olan bir bitki" dedi.

“Çiftçilerimiz için milat olacak”

Büyükşehir’in bu çalışmayla tarımda önemli bir adım attığını belirten Yüce, "Sakarya Büyükşehir yeni bir vizyonla farklı bir projeyi Sakarya’ya getirmiştir. Tarımda önemli bir adım daha atılmıştır. Burası mısırın önemli kentlerinden biri ve silaj konusunda ise en verimli kentidir. Biz de bu silaj bitkisini Sakarya’ya getirdik. Bu bitkiyi normal gübre ile değil ekiplerimizce solucan gübresinin katı ve sıvı formlarıyla beslenerek yetiştirildi. Çiftçilerimiz için milat olacak bir projeden söz ediyoruz. İlerleyen süreçte hasadın hacmini genişleterek silaj ihtiyacını bu bitkiden sağlayacak ve yem konusunda maliyetimiz yüzde 50 azalacaktır. Sakarya’mıza, çiftçimize ve ülkemize hayırlı olsun" diye konuştu.