Bu buluşmada 'iş' var

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle yedincisi düzenlenen ve 274 firmanın katılımıyla Türkiye’nin alanında en büyük istihdam buluşmalarından biri olan Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması (BİİB), bu sene de iş arayanlar ile işverenleri buluşturdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Kent Konseyi (BKK) ve Bursa İstihdam ve Kariyer Ofisi (BİKO) iş birliğinde bu sene 7’ncisi düzenlenen BİİB, sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını firmalarla buluşturdu. 274 firmanın katılımıyla Türkiye’nin alanında en büyük istihdam buluşmalarından birisi olan organizasyonda stantları tek tek gezen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, firma temsilcileri ve iş arayanlarla sohbet etti.

“Firma sahipleri de iş arayanlar da mutlu”

Bursa’nın nüfusunun artması ve şehrin hızla gelişmesiyle yeni ihtiyaçların da ortaya çıktığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, altyapıdan üstyapıya kadar her alanda yatırımları sürdürdüklerini belirtti. Tüm bunların yanında Büyükşehir Belediyesi’nin istihdam açısından da iş ve personel arayanların buluşmasına aracılık ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “İşverenleri ve iş arayanları uygun ortamda buluşturmuş olmaktan mutluluk duyduk. Bir gencin ilk işini bulduğu andaki gururuna, onun staj imkanına kavuşmasına aracılık etmek ve destek olmak büyük bir mutluluk. BİKO marifetiyle de vatandaşlarımıza iş seçme, yeni iş bulma noktasında önemli fayda sağlıyoruz. Öte yandan BURSKOOP aracılığıyla üniversite öğrencilerimize, meslek liseli öğrencilerimize burs sağlıyoruz. Her geçen gün gelişen, sanayisi büyüyen Bursa’mızda ara eleman sıkıntısının çözülmesiyle alakalı bir altyapının oluşmasını istiyoruz. Bu konuda aracılık etmek istiyoruz. Bu organizasyonun Bursa için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Firma sahipleri de iş arayanlar da çok mutlu. Organizasyona katkı koyan, destek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.