Bu çalıştay kadın kooperatiflerini güçlendirecek

İzmit’te düzenlenen Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’na Türkiye’nin farklı illerinden 37 farklı kadın kooperatifi katıldı. Çalıştayda, kadın kooperatiflerinin geliştirilmesi için iyi uygulama örnekleri sunuldu, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.

İzmit Belediyesi ve Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle düzenlenen çalıştay, 2 gün sürdü. Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’nda, kadın kooperatiflerinin yerel kalkınma alanlarında iyi uygulama örnekleri sunuldu. Ayrıca iş birliklerinin, kadın kooperatiflerinin güçlenmesi ve belediyelerin çalışma etkinliğinin artması ve yaygınlaşması açısından sağlayacağı katkılar ele alındı. Çalıştay sırasında kadın kooperatifleri ile yerel yönetimlerin eşit paydaşlar olarak birbirini güçlendirecek şekilde iş birlikleri kurabilmeleri için ilkeler ve katılım mekanizmaları belirlendi.

"Kadınları desteklemeye devam ediyoruz"

Çalıştay’ın başarılı geçtiğini vurgulayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kadın kooperatifleri ve yerel yönetimler İzmit’te çok güzel bir hikaye yazdı. Bu hikayenin yazarı da ne mutlu ki bizzat kadınlar. Kadın Kooperatifleri Çalıştayımız da bu hikayelere, bu başarı hikayelerine bir yenisini ekledi, kooperatifler ve belediyeler arasındaki iş birliğinin bundan sonra daha da güçleneceğini düşünüyorum. Biz İzmit Belediyesi olarak gerek Çınar Kadın Kooperatifi ile olan çalışmalarımız, gerek İZGİM ve daha birçok projemizle kadınları yerel yönetim olarak desteklemeye devam ediyoruz. Tüm katılımcılara, buradan bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.