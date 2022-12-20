Bu çalıştayda girişimci kadınlar için hayata geçirilecek projeler görüşülecek

İzmit’te, kadın kooperatiflerinin kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek projeler ve iş birliklerinin gelişmesine katkı sunacak fikirlerin görüşülmesi için "Kadın Kooperatifleri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) iş birliğiyle Kadın Kooperatifleri Çalıştayı gerçekleştirildi. Necati Gençoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, çok sayıda kadın girişimci katıldı.

Kadın emeğinin önemine değinen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Kadını güçlendirmeye çalışan faaliyetleri, etkinlikleri ve projeleri hayata geçirmek için 3 yıldır ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bu çabamızın sonucunda da bugün geldiğimiz noktada Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’na ev sahipliği yapıyoruz. Çok değerli isimlerle bir aradayız. İki gün boyunca da ülkemizin farklı bölgelerinden kadın kooperatifleri ve iş birliği içerisinde oldukları yerel yönetimler ile bir araya geleceğiz. Kooperatifler ve belediyeler arasında birbirlerini güçlendirecek iş birliklerini, yerel kalkınmaya koyacağı katkıyı, potansiyelleri ve zorlukları konuşacağız. Kadının emeğinin ve hakkının verdiği her yer, her şey güzelleşir. Kadın kooperatifleri de, kadın emeğini buluşturan, kadın yoksulluğunu azaltan, kadına ayakları üzerinde durabileceğini gösteren en güzel en verimli ve dayanışmanın hakim olduğu çok kıymetli yapılardır" dedi.

"Henüz kadın kooperatifimiz fikir aşamasındayken pandemi hızlanmamızı sağladı"

İzmit Belediyesi’nin kuruluşu olan Çınar Kadın Kooperatifi’nin kuruluş hikayesinden bahseden Hürriyet, "İzmit Belediyesi olarak, 20 Nisan 2020 tarihinde üreten ve üretime katkı sunmak isteyen kadınların buluştuğu bir merkez haline gelen Çınar Kadın Kooperatifimizi kurduk. Onlarla birlikte dayanışma göstererek bu kooperatifin kurulması ve kurulduktan sonra sürdürülebilir olması için hala daha beraberce çalışıyoruz. O tarihler bildiğiniz üzere pandeminin ilk ortaya çıktığı buhranlı günlerdi. Henüz kadın kooperatifiz fikir aşamasındayken pandemi bizim aslında hızlanmamızı sağladı. İlk olarak İzmit Belediyesi dikimevini kurmuştuk, özellikle maske ihtiyacı tüm Türkiye’de hasıl olmuştu. Biz de bu ihtiyaca hızlıca cevap verebilmek için bir gecede dikimevi kurduk, ertesi gün maske dikmeye başladık. Şu anda kadın kooperatifimiz maske yapımıyla başladığı faaliyetlerine şu an 85 iş ortağı ile devam ediyor. Bugüne kadar birçok çeşitli projede yer aldılar" ifadelerini kullandı.

Çalıştayda, kadın kooperatiflerinin kurumlar arası iş birliğini güçlendirecek projeler ve iş birliklerinin gelişmesine katkı sunacak fikirler görüşülecek ve iyi proje örnekleri incelenecek.