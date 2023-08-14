Bu camide ibadet için engel olmayacak

Kartepe’de inşa edilen Kent Meydanı Cami’de yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Tamamlandığında 3 bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camide, engelsiz ulaşımı sağlamak amacıyla iki asansör de bulunacak.

Kartepe Belediyesi tarafından yapılan Kent Meydanı Cami’de 3 bin 500 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Cami; bodrum, zemin ve mahfil katı olmak üzere 3 kattan oluşacak. Projenin toplam ibadet alanı 2 bin 265 metrekare olarak planlanırken, zemin katta bulunan ibadet alanı bin 375 metrekare, son cemaat alanı 325 metrekare ve mahfil katı 565 metrekarelik alandan oluşuyor.

Toplam inşaat alanı 5 bin 250 metrekare olan projenin, bin 814 metrekarelik bodrum katında çok amaçlı salon, kütüphane, 10 derslik, imam odası, teknik oda, kazan dairesi, 3 depo, bay, bayan şadırvan ve tuvaletler bulunacak. 2bin 467 metrekareden oluşan zemin katta ise ibadet alanı, son cemaat ve ayakkabılık bölümü, 967 metrekareden oluşan mahfil katında ise ibadet alanı bulunuyor.

Kent Meydanı Cami 2 minare, 1 büyük, 4 küçük olmak üzere 6 yarım kubbeden oluşuyor. Büyük kubbesinin çapı 26 metre olan caminin ayrıca her katta engelsiz ulaşımı sağlamak amacıyla iki asansör yerleştirilecek.

Camide yürütülen çalışmaları inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Konumuyla ve mimarisiyle Kartepe’mizin çehresine güzellik katacak Kent Meydanı Camii’ne incelemelerde bulunarak son durum hakkında bilgi aldık. Kocaeli’nin en büyüğü olma yolunda çalışmaları titizlikle sürdürülen camimiz şimdiden ilçemizin sembolleri arasında yer alıyor" dedi.