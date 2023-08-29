Bu çiftçi tarlasını taşınabilir güneş enerjisiyle suluyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde, tarlasını sulama maliyeti düşürmenin yollarını arayan çiftçi Ayhan Şahinbaş, taşınabilir römorklu güneş enerji sistemine yatırım yaptı. Her biri 550 watt gücünde 20 tane güneş paneli aran çiftçi, artık bakım ve mazot giderini düşünmediğini söyledi.

Römorklu güneş enerjisi sistemini alarak tarlasında deneme yapan çiftçi Ayhan Şahinbaş, güneş enerjisi ile sulama sistemini tercih etmesindeki nedenlerden birinin artan akaryakıt maliyeti olduğunu vurguladı. Şahinbaş, "Bu sistem sayesinde traktörümüzü artık tarlada bırakmıyoruz. Mazotla ilgili bir sorunumuz da kalmıyor. Ayrıca, motor bakımı, arıza onarımı gibi sorunumuz da kalmıyor. Güneş olduğu sürece sulama yapmaya devam ediyoruz. Sulama için kullandığımız 1 yıllık mazotun gideri, bu sistemin taksitinden fazla olabilir. Bu sistem bizim için daha tasarruflu oldu" dedi.

“Her biri 550 watt olan 20 tane güneş paneli var”

Güneş panellerinden oluşan römorklu sistemi kuran firma sahibi Burak Kurtulmuş da, şimdiye kadar üretilen en yüksek enerjiyi elde ettiklerini belirttiği bu sistemde, açılır-kapanır kanatlara monte ettikleri güneş panellerinin, açıldığında ise 60 metrekarelik bir alanı kapladığını ve kolayca taşınabildiğini söyledi. Kurtulmuş, "Römorklu sistemde her biri 550 watt olan yaklaşık 20 tane güneş paneli var. Bu paneller, 10 beygir gücündeki motorları çalıştırmaya yetecek kadar elektrik üretimini sağlıyor. Bu römorkları geliştirmemizdeki nedenlerden biri, üreticilerimizin birden fazla parselini sulayabilmesini sağlamak. Römorkun genişliği 1,5 metre, uzunluğu da yaklaşık 7 metre. Açılır-kapanır olan bu sistemde, kapalı haldeki römork 9 metrekarelik bir alan kaplarken, açıldığında bu alan 60 metrekareye çıkıyor. Römorklu bu sistem birçok köy yolunda hareket edebiliyor. Dolayısıyla da çiftçilerimiz birden fazla parseline erişerek sulayabiliyor. Bu sistemin çalıştırdığı bir pompa, damla sulama yöntemiyle, 1 seferde yaklaşık 20 dekarlık mısır ekili alanı sulanmasını sağlıyor. Özellikle yaz aylarında gün uzadığı için sulama süresi de 8-10 saate kadar çıkacaktır" diye konuştu.

"Bir motorun 1 yılda sarf ettiği yakıt miktarı, bu sistemin yıllık taksitinden daha fazla oluyor"

Çiftçilerin, üretilen bu sistemi kamu bankasının sunduğu faizsiz güneş enerjisi sulama kredileri ile alabileceğini vurgulayan Burak Kurtulmuş, "Çiftçilerimiz, 1-5 yıl vadeli bu faizsiz kredilerden faydalanarak bu sisteme sahip olabilirler. Özellikle sübvansiyonlu kredi ile alındığı takdirde; dizel yakıt ile çalışan bir motorun 1 yılda sarf ettiği yakıt miktarı, bu sistemin yıllık taksitinden daha fazla oluyor. Bunun yanında hava kirliliğinin yanı sıra, çiftçilerimiz motor bakımı, traktör giderleri gibi birçok gider kaleminden de kurtulmuş oluyor. Bu sistem ile ekolojik ve sürdürülebilir bir tarım yapılıyor. Üreticilerimiz de, devletin sunduğu sübvansiyonlu krediler sayesinde yenilenebilir enerjiye yatırım yapıp arazisini de sulamış oluyor” ifadelerini kullandı.