Bu da kız isteme evi

Dünya evine girmek için ilk adım olan kız isteme merasimine boyut kazandıran genç girişimci, genelde evlerde ve bahçelerde sayılı kişiyle yapılan merasim için işletme kurdu. Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde 80 kişilik kapasitesiyle hizmet veren işletmede A’dan Z’ye tüm detaylar düşünülürken, gelenleri kendi evlerinde gibi hissettiriyor.

Dünya evine girmek için ilk adım olan kız isteme merasimine boyut kazandıran genç girişimci Mustafa Ertürk, genelde evlerde ve bahçelerde sayılı kişiyle yapılan kız isteme merasimleri için işletme kurdu. Gelin adayının kahve yapması için hazırlanan mutfaktan oturma gruplarına kadar A’dan Z’ye tüm detayların düşünüldüğü işletmenin kapasitesi ise 80 kişi alıyor. Adeta bir ev ortamının bulunduğu işletme, kız isteme merasimlerinde gelecek kişi sayısını belirleme sorununu da büyük ölçüde azaltıyor.

“Burada biz bir ev ortamı oluşturduk”

İlçede kız isteme evinin ilgi gördüğünü belirten işletme sahibi Mustafa Ertürk, “Söz, nişan, düğün ve buna benzer organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. İnsanların evlerine konuk oluyoruz. Yaklaşık 5-6 yıldır bu misafir olduğumuz evlerde çeşitli sıkıntıları gördük. Bu sıkıntıları çözmek için bir hayalin peşine düştük. Evlere kurulum yaptığımızda bazı evlerin tam olarak müsait olmadığını, misafirlerin aynı ortamda bulunamadıkları için merasimleri göremediklerine şahit olduk. Biz tüm misafirlerimizi bir araya toplayabilmek için böyle bir mekan kurguladım ve hayata geçirdim. Buradaki gayem; tüm misafirleri bir arada tutarak merasimleri kaçırmamalarını sağlamak. Kızımız istenirken tüm aile yakınları, dostları ve sevdiklerinin bu olaya şahit olmalarını sağlamak. Burada biz bir ev ortamı oluşturduk. Mutfağımızla, aile büyüklerimizin oturacağı koltuklar, misafir masaları ve sunduğumuz tüm imkanlar ile kendinizi evinizde hissedeceğiniz bir ortam oluşturduk” dedi.

“Tüm misafirlerimiz kendilerini evinde hissedecekler”

İşletmesi hakkında bilgi veren Ertürk, “Yaklaşık 2 aydır işletmemiz faaliyette. Geri dönüşler olumlu. Biz burada, evleri müsait olmayan ve evlerine göre misafir yoğunluğu çok fazla olan insanların taleplerini karşılamak için böyle bir işletme kurduk. Kız isteme evimiz 80 kişilik oturma kapasiteli. 80 kişiye kadar misafirlerimizi ağırlayabiliyoruz. İçerisinde çay, kahveden tüm detaylar mevcut. Tüm misafirlerimiz kendilerini evinde hissedecekler” diye konuştu.