Bu da oldu: Sınırda uçak yakalandı

Akıllara durgunluk veren olay Edirne’de yaşandı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye giriş yapmak için gelen bir tırdan 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Sırbistan’dan gelen tırda şüphe üzerine yapılan aramada uçak bulundu. Türkiye’ye yasa dışı bir şekilde sınırdan sokulmak istenen uçağa el konulurken, ayrıca dorsede uçağın sökülen kanatları da bulunarak 60 yıllık uçakla birlikte muhafaza edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na götürüldü. Antika olarak değerlendirilen uçağın çalıştığı ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sırbistan uyruklu tır şoförü M.V., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe serbest bırakıldı.