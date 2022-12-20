Bu da Sağlıklı Yaşam Okulu

Kocaeli’de evde sağlıklı yaşam, kadın sağlığı, detoks karışımları, bağışıklık güçlendirme, hastalıklardan korunmada doğal yöntemleri gibi konuların işlendiği Sağlıklı Yaşam Okulu’nda eğitimler başladı.

Kocaeli’de Sağlıklı Yaşam Okulu hayata geçirildi. Okulun ilk gününde kadın sağlığı, detoks karışımları, bağışıklık güçlendirme, hastalıklardan korunmada doğal yöntemler gibi konular ele alındı. Sağlıklı Yaşam Okulu’nda 4 günlük 8’er saatlik eğitimler planlandı.

İlki gerçekleştirilen programın birinci ve ikinci gününde Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık tarafından Fitoterapi ve Aromaterapi Uygulamaları Eğitimi, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Nedim Kurtiç tarafından Manuel Terapi Uygulamaları Eğitimi katılımcılara anlatıldı. Sağlıklı Yaşam Okulu programının 3’üncü ve 4’üncü gününde Fizyoterapist Didem Uğur tarafından duruş bozuklukları, Özlem Ersan tarafından da nefes farkındalık ile ilgili eğitim başlıkları yer alacak.

Atölye çalışmalarıyla Sağlıklı Yaşam Okulu

Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, "Tamamlayıcı tıp uygulamaları ile 30 yılı aşkın ilgileniyorum. Bu alanda zaman zaman çok yanlış uygulamaları da görüyoruz. Atölye çalışmalarında eğitim almış, sertifika almış bir hekim olarak size doğru bilgileri aktarmak istiyorum. Özellikle bitkilerin kullanılmasında dünyada çok gelişmeler var. Sizinle tamamen kanıta dayalı konuların bazılarını paylaşmış olacağız" dedi.