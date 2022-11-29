Bu da tapulu damat

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde dünyaevine giren Gökhan Şahin’e, nikahında 25 yıllık arkadaşlarının verdiği esprili hediye görenleri şaşkına çevirdi. Şahin’in arkadaşları, kendi imkanlarıyla hazırladıkları ve damadın bilgilerinin yer aldığı temsili tapuyu geline teslim etti.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan Gökhan - Meral Şahin çifti, Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çiftin nikahını Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık kıydı. Nikahın kıyılması ve imzaların atılmasının ardından eline mikrofonu alan damat Gökhan Şahin’in 25 yıllık arkadaşı Mehmet Gebeş, damada bir hediyeleri olduğunu söyledi. Gebeş ve diğer arkadaşlarının kendi imkanlarıyla hazırladıkları ve üzerinde Gökhan Şahin’in bilgilerinin yazdığı tapu senedinin gelin Meral Şahin’e verilmesi renkli görüntüler oluşturdu. Tapu senedini gören katılımcılar kahkahalarına engel olamadı. Tapunun üzerinde yazan "Tapusu devredilen Gökhan Şahin’in, arkadaşları çağırdığı zaman söylenen yere intikal etmesi, geç saatlerde dönülen akşam yemeklerinden sonra salonda üzeri pike ile örtülü şekilde kullanılmaması tapu sahipleri tarafından şart koşulmuştur" cümlesi ise gülümsetti.

"Ciddi ortam bir anda kahkahaya boğuldu"

Nikahın ardından eşinin memleketine gitmesiyle birlikte soluğu arkadaşlarının yanında alan damat Gökhan Şahin, "Çocukluk arkadaşlarım. Yıllardır yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmiyor. Nikahımda bir şey yapacaklarını tahmin ediyordum ama tam olarak ne yapacaklarını çözememiştim. Hatta ben klasikleştiği için Müslüm Gürses’in ’Son Pişmanlık’ şarkısını çalarlar diye düşünmüştüm. Ben de ona istinaden orada görevli olan arkadaşlarla konuşup Müslüm Gürses’in ’Hangimiz Sevmedik’ şarkısını çaldıracaktım. Beklediğim gibi bir şey çıkmadı, tapu senediyle karşılaştık. İlk önce bir hoşuma gitti, nikah stresini aldı, bir gülme aşamasına geldik. Ciddi ortam bir anda kahkahaya boğuldu. Ben daha büyük bir felaket bekliyordum ama bu güzel oldu" dedi.

"Bizim için unutulmayacak bir anı oldu"

Verilen hediyenin eşi Meral Şahin’in de hoşuna gittiğini ve onu da güldürdüğünü aktaran Şahin, "Kendisini daha kötülerine hazırlamıştı. ‘Bu tapu güzel oldu, artık tapun bende, kaçışın yok’ dedi. Zaten nikahta imzaları da atmıştık o ara. Eşimi memleketine gönderdim bugün, direkt arkadaşlarımın yanına geldim ama eşim burada da rahat bırakmıyor, telefonla arıyor. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizim için unutulmayacak bir anı oldu. Ben onların nikahlarında bir şeyler yaptım, onlar da benim nikahımda yaptılar. Güzel oldu, esprili bir şekilde karşıladık" diye konuştu.

"Gelin hanım Gökhan ile konuşurken ’Tapusu bende’ diyordu"

Gökhan Şahin ile 25 seneden fazla zamandır arkadaş olduklarını dile getiren Mehmet Gebeş ise "Kendisiyle 25 seneden fazla zamandır arkadaşız. Beraber büyüdük. Nikahında bir şeyler yapmak istedim ama klasikleşen bir şeyde yapmak istemedim. Farklı bir şey olmasını istiyordum. Sadece söylediğimiz bir kelime ile bütün bunları ilerletmiş olduk. Gelin hanım Gökhan bey ile konuşurken ‘Tapusu bende’ diyordu. Neden sembolik olarak bir tapu yapmayalım diye düşündüm. Mesleğimizin getirdiği yetenek icabında bir tapu oluşturduk. Bunu da nikah günü gelin hanıma takdim ettik. Gökhan şaşırdı açıkçası, beklediği şeyler vardı, eminim. Çünkü kendisi benim düğünümde daha fazlasını yapmıştı. Oradan da bir öç alma durumumuz da mevcut. O an ben de heyecanlıydım, gelin hanımın ne düşündüğünü algılayamadım ama sevindiğini, mutlu olduğunu düşünüyorum. Az önce gelin hanım aradı, Gökhan meşgule attı. Ama korkmasın, tapu maddelerinde yazıyor; gelin hanım geri geldiğinde Gökhan salonda yatmayacak. Tapuda, ‘Tapusu devredilen bu Allah’ın en aciz kulu olan Gökhan arkadaşımızın, arkadaşları çağırdığı zaman söylenilen yere intikal etmesi, geç saatlerde dönülen akşam yemeklerinden sonra salonda pikeyle örtülü bir şekilde konuşlandırılmaması tapu sahipleri tarafından şart koşulmuştur’ yazıyor" şeklinde konuştu.

"Tapuyu yengeye verdik ama Gökhan koşarak bizim yanımıza geldi"

Nikah öncesi daha farklı planları olduğunu vurgulayan Volkan Kara da, "Çok ağır olmasın diye düşündük, aramızda da bir tapu muhabbeti geçerdi. Hep beraber böyle bir şey kurguladık. Güzel olduğunu düşünüyorum, heyecanlıydı. Gökhan farklı şeyler bekliyordu ama ters köşe oldu. Tapuyu yengeye verdik ama Gökhan koşarak bizim yanımıza geldi. İyiyiz, arkadaşlığımız, dostluğumuz daim olsun inşallah" ifadelerini kullandı.