Bu derste Türk mutfağındaki 16 farklı çorba pişti

SUBÜ Turizm Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri hazırladıkları proje ile tarih boyunca Türk mutfağındaki çorbaları araştırdı ve 16 farklı çorba pişirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi lisans ve lisansüstü öğrencileri Türk Mutfak Kültürü Araştırmaları dersi çerçevesinde hazırladıkları proje ile tarih boyunca Türk mutfağındaki çorbaları araştırdı. Lisansüstü öğrencilerin araştırmalarını uygulamaya geçiren lisans öğrencilerinin hazırladığı 16 farklı çorba, SUBÜ üst yönetimi ve akademisyenleri ile Sapanca ilçe protokolünün beğenisine sunuldu. Öğrencilerin hazırladıkları Orta Asya Türk Mutfağı, Selçuklu Mutfağı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Mutfağına ait çorbalar beğeni topladı. Etkinlikte Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevki Ulema yer aldı.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan ders sorumlusu Doç. Dr. Serkan Şengül, planladıkları proje ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerinin ortak çalışmalarıyla Türk Mutfağının tarihsel derinliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaya çalıştıklarını ve bu araştırmaların mutfak kültürünün devamlılığını sağlamak açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi.