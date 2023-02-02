Bu dükkanın her rafı nostalji kokuyor

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan nostalji dükkanı, insanları adeta geçmişe götürüyor. Mezatlardan aldığı eski ve antika değeri taşıyan ürünleri dükkanında satan 28 yaşındaki Melek Beyza Uygur, "Bütün ürünlere aşkla bakıyoruz" dedi.

İzmit’te ikamet eden 28 yaşındaki Melek Beyza Uygur, 4 yıl önce kendisine bir iş kurmaya karar verdi. Meslek arayışına giren Uygur, çocukluğundan bu yana nostaljiye olan merakını kazanca dönüştürdü. Genç kadın, mezatlardan eski eşyalar satın alarak, dükkan kurdu. Kemalpaşa Mahallesi’nde dükkanı bulunan Uygur, eski radyo, televizyon, kasetler, kaset çalar, fotoğraf makinesi, kamera, 1960’lı yıllardan kalan gazete ve dergiler gibi birçok ürün satıyor.

"Bütün ürünlere aşkla bakıyoruz"

İşini severek yaptığını ifade eden Uygur, "Bu işe gönül verdik. Antika, nostaljik, retro ürünlerin alım satımını yapıyorum. Bunu en başlarda hobi olarak yapıyorduk. Zamanı geldikçe ticarete döktük ama tamamen gönül işi olduğunu söyleyebilirim. Bütün ürünlere aşkla bakıyoruz. Hepsi birbirinden kıymetli ürünler. İçlerinde kasetlerim de var. Mesela bakıyorum kasetlere, ’Kim aşk acısı çekerken dinlemiş’ diyorum. Ya da dergilerim var, bu dergilere bakarken, ’Köşe yazarları ne duygular hissederek yazmış?’ diyorum. Fincanlarıma bakıyorum, ’Kimler ne tatlı sohbet ederken bu fincanları kullanmış?’ diyorum. O yüzden benim ürünlerim çok değerli eserlerim. Yaşanmışlığı yüksek olan, koleksiyon değeri olan ürünleri almaya çalışıyorum" dedi.