Bu etkinlikle öğrencilerin el-kol koordinasyonu gelişiyor

Karasu Aziziye İlkokulu’nda Kocaali ve Serdivan Gençlik Merkezi tarafından ‘Merkezim her yer yerde’ projesi çerçevesinde geleneksel sporlar ve düzenlenen parkurlarla bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte öğrencilerin geleneksel sporları deneyimlemesi ve el-kol koordinasyonunun geliştirilmesi amaçlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019 yılında imzaladığı protokol ile Kocaali ve Serdivan Gençlik Merkezi tarafından ‘Merkezim her yerde’ projesi çerçevesinde Karasu Aziziye İlkokulu’nda bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde geleneksel sporlar ve kurulan parkurlarla öğrencilerin hem geleneksel sporları deneyimlemesi hem de el-kol beceri koordinasyonun geliştirilmesi amaçlandı. Proje hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Muhittin Öztopaloğlu, “Kocaali ve Serdivan Gençlik Merkezi olarak burada bulunuyoruz. Hem gençlik merkezi çalışanları hem de gönüllü gençlerle birlikte ‘Merkezim her yerde’ faaliyeti çerçevesinde okulları ziyaret edip öğrencilerle sportif faaliyetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

Karasu’da daha önceki yıllarda da etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztoplaoğlu, “Gerçekleştirdiğimiz etkinle çocukların birbirleriyle olan etkileşimleri artıyor. Etkinliklerimin içerisinde geleneksel sporlar ve farklı parkurlarla öğrencilerimizle birlikte eğlenceli dakikalar yaşıyoruz. Aynı zamanda el-kol koordinasyonu gelişiyor. Bunların yanı sıra daha önceden hiç tecrübe etmedikleri geleneksel sporları da deneyimlemiş oluyorlar. bu yıl ilk olarak Aziziye İlkokulu’muzu ziyaret ettik. Gençlik liderlerimiz Fahri Ertan, Yasin Alpaslan ve Duygu Dönmez ile birlikte okullardaki etkinliklerimiz devam edecek” diye konuştu.

Aziziye İlkokulu Müdürü Erol Cantürk ise, “Kocaali ve Serdivan Gençlik Merkezimize Çocuklarımızı farklı spor dallarıyla tanıştırdıkları için kendilerine teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin daha başarılı, kaliteli eğitim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Öğrencilerimizin akademik başarısının yanı sıra sosyal ve sportif becerilerinin artmasına da önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın imzaladığı protokol çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Merkezi aracılığıyla yapılan bir etkinlik olduğunu söyleyen Okul Müdür Yardımcısı Erol Kurtipek de, “Bu etkinliğe 1’inci sınıftan 4’üncü sınıfa kadar bütün öğrencilerimizi dahil ettik” ifadelerini kullandı.